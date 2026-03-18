Συλλήψεις σε Πάτρα, Αμαλιάδα και Αγρίνιο για παράνομο εμπόριο, τροχαίο και κλοπή

Οι τρεις υποθέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

18 Μαρ. 2026 14:46
Pelop News

Σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε συλλήψεις σε Πάτρα, Αμαλιάδα και Αγρίνιο, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας.

Ανήλικος συνελήφθη για παράνομο υπαίθριο εμπόριο στην Πάτρα

Στην Πάτρα, αστυνομικοί του Γ΄ Αστυνομικού Τμήματος προχώρησαν στη σύλληψη ανήλικου, ο οποίος εντοπίστηκε σε χώρο στάθμευσης καταστήματος να ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Ο ανήλικος διέθετε προς πώληση υαλοκαθαριστήρες, χωρίς να κατέχει τη σχετική άδεια, ενώ διαπιστώθηκε επιπλέον ότι δεν είχε εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, όπως προβλέπεται.

Τροχαίο χωρίς δίπλωμα και στοιχεία κυκλοφορίας στην Αμαλιάδα

Στην Αμαλιάδα, συνελήφθη ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο κατηγορούμενος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς τα προβλεπόμενα στοιχεία κυκλοφορίας και χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και την πρόκληση υλικών ζημιών στο όχημα.

Σύλληψη γυναίκας για κλοπή σε σούπερ μάρκετ στο Αγρίνιο

Στο Αγρίνιο, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν ημεδαπή γυναίκα για κλοπή από κατάστημα υπεραγοράς τροφίμων.

Η κατηγορούμενη αφαίρεσε διάφορα προϊόντα, ωστόσο έγινε αντιληπτή από υπαλλήλους του καταστήματος. Κατά την έξοδό της, απέρριψε τα προϊόντα σε εξωτερικό χώρο, τα οποία στη συνέχεια παραδόθηκαν στον υπεύθυνο της επιχείρησης.

Οι τρεις υποθέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ