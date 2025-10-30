Εξιχνιάζεται η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους: Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη μετά από ευρωπαϊκά εντάλματα

Στη σύλληψη δύο ομογενών από τη Γεωργία προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, κατόπιν ευρωπαϊκών ενταλμάτων, για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία και προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό.

Εξιχνιάζεται η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους: Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη μετά από ευρωπαϊκά εντάλματα
30 Οκτ. 2025 14:20
Pelop News

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο 28χρονων ομογενών από τη Γεωργία, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ενταλμάτων για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος είχε εκτελεστεί εν ψυχρώ στις 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό.

Οι δράστες, που φέρονται να είχαν στήσει ενέδρα έξω από την οικία του, πυροβόλησαν τον 49χρονο τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του και διέφυγαν με κλεμμένο βαν, το οποίο αργότερα έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Η κυπριακή αστυνομία εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς την ΕΛ.ΑΣ. για την άμεση ανταπόκριση και συνεργασία, ενώ διερευνάται το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με στοιχηματικές δραστηριότητες και συμβόλαιο θανάτου.

Συγκεκριμένα η κυπριακή αστυνομία αναφέρει: «Η Αστυνομία Κύπρου εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Ελληνική Αστυνομία για την αγαστή συνεργασία η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ενισχυθεί περαιτέρω στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος».

Οι δύο δράστες, γεννημένοι και οι δύο το 1997, φαίνεται να έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:32 Πάτρα: Το άνθινο ρολόι έγινε ξανά άνθινο – Φύτεψε λουλούδια ο Δήμος
15:24 Εντοπισμός παράνομης μεταφοράς ζώντων ζωών στη Ναύπακτο – Τι δήλωσε ο Ανδρέας Φίλιας
15:13 Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου – Ποιοι είναι
15:08 Το Helpdesk του DigiWest δίπλα στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στον Κόμβο Ψηφιακού Μετασχηματισμού!
15:00 Νέα έρευνα της Data C στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης: Πώς οι Τσίπρας, Καρυστιανού και Σαμαράς αλλάζουν τα δεδομένα
14:57 Όλγα Δάλλα κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Είμαστε 20 γυναίκες που καρατομήθηκαν – Ετοιμάζουμε σωματείο για όσες υπέστησαν bullying»
14:50 Νέος «Χάρτης Τροχαίων Συγκρούσεων» στο gov.gr – Δείτε σε πραγματικό χρόνο τα πιο επικίνδυνα σημεία της χώρας
14:41 Πάτρα: Ενημέρωση για στεγαστική συνδρομή στους πυρόπληκτους του Δήμου
14:39 Χρυσοχοΐδης: «Η ανοχή στην ανομία τελείωσε» – Ενισχύεται η Τροχαία με 160 νέους αστυνομικούς και σχέδιο για μείωση των τροχαίων
14:33 Ευλογιά προβάτων – Ναύπακτος: Οδηγός φορτηγού μετέφερε 200 ζώα παρά την απαγόρευση
14:29 Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο: Στο σημείο 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι
14:21 Πάτρα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς
14:20 Εξιχνιάζεται η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους: Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη μετά από ευρωπαϊκά εντάλματα
14:17 Η Μυρσίνη Λοΐζου απαντά στην Καθημερινή: «Αισχρό και ψευδές λιβελλογράφημα – Απαιτώ δημόσια διάψευση»
14:10 Κακλαμάνης: Ευρεία αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής την άνοιξη του 2026 – «Τέλος στους ατέρμονους μονολόγους»
14:05 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καλείται να καταθέσει ο διευθύνων σύμβουλος της Cognitera για το έργο της νέας ΚΑΠ
14:00 Η Κρήτη στους δρόμους: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κλείνουν τον ΒΟΑΚ σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο
14:00 Μέσα στο 2026 η διαδικασία για νέο Αρχιεπίσκοπο Ελλάδας: Στην κούρσα διαδοχής και ο Χρυσόστομος
13:53 Μαρινάκης για την κόντρα Κικίλια – Μπακογιάννη: «Δεν υπάρχει αλαζονεία, ούτε τιμωρητική διάθεση»
13:53 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Έντζη Σταματάκη με τον Αντώνη Κουνάβη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ