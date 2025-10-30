Εξιχνιάζεται η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους: Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη μετά από ευρωπαϊκά εντάλματα

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο 28χρονων ομογενών από τη Γεωργία, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ενταλμάτων για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος είχε εκτελεστεί εν ψυχρώ στις 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό.

Οι δράστες, που φέρονται να είχαν στήσει ενέδρα έξω από την οικία του, πυροβόλησαν τον 49χρονο τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του και διέφυγαν με κλεμμένο βαν, το οποίο αργότερα έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Η κυπριακή αστυνομία εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς την ΕΛ.ΑΣ. για την άμεση ανταπόκριση και συνεργασία, ενώ διερευνάται το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με στοιχηματικές δραστηριότητες και συμβόλαιο θανάτου.

Συγκεκριμένα η κυπριακή αστυνομία αναφέρει: «Η Αστυνομία Κύπρου εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Ελληνική Αστυνομία για την αγαστή συνεργασία η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ενισχυθεί περαιτέρω στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος».

Οι δύο δράστες, γεννημένοι και οι δύο το 1997, φαίνεται να έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους.

