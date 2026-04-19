Σύλληψη 56χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια στην Εύβοια – Πρόστιμο άνω των 1.000 ευρώ

Σε σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές στην περιοχή Πλατάνα του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, και συγκεκριμένα στις 12:48, την ώρα που ο 56χρονος πραγματοποιούσε καύση αγροτικών υπολειμμάτων. Ωστόσο, δεν είχαν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί ανεξέλεγκτα σε γειτονικές εκτάσεις.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλε στον περιορισμό της πυρκαγιάς, αποτρέποντας τα χειρότερα, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν γεωργικές αλλά και δασικές εκτάσεις.

Σύλληψη και διοικητικό πρόστιμο

Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού, οι Αρχές ταυτοποίησαν τον υπαίτιο και προχώρησαν στη σύλληψή του με εντολή εισαγγελέα. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031,25 ευρώ, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για παραβάσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια.

Ο 56χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Περιορισμένες ζημιές

Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου τέσσερα στρέμματα γεωργικής και δασικής έκτασης. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ούτε προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες, γεγονός που αποδίδεται στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας, ιδιαίτερα κατά την καύση αγροτικών υπολειμμάτων, καθώς ακόμη και μια μικρή αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη ασφάλεια.

