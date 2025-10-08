Σύλληψη αγρότη στον «αέρα»: Αστυνομικοί τον σταμάτησαν τη στιγμή που έδινε ραδιοφωνική συνέντευξη στη Βοιωτία HXHTIKO

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Βοιωτία, όταν αγρότης συνελήφθη την ώρα που έδινε συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε, ακούγεται η στιγμή που οι αστυνομικοί πλησιάζουν τον αγρότη, την ώρα που εκείνος βρισκόταν πάνω στο γεωργικό του μηχάνημα, το οποίο είχε σταματήσει και δεν ήταν εν κινήσει.

«Η ασφάλεια είναι εδώ, κατέβα», ακούγεται να του λέει ένας αστυνομικός.

«Γιατί να κατέβω;», απαντά ο αγρότης, ενώ ακολουθεί ένταση και φωνές.

«Γιατί με σπρώχνεις;» φωνάζει ο ίδιος, ενώ ακούγονται οι αστυνομικοί να του ζητούν να ηρεμήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας Tv Star, ο συλληφθείς είναι αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η σύλληψη συνδέεται με τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί νωρίτερα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα οι λόγοι της σύλληψης από τις αρχές.





Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



