Συλλόγος Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης «ΣΦίΚΑ»: Κοπή πίτας 1/2

Την Κυριακή 1/02/2026 και ώρα 10:00 π.μ. στο χώρο εστίασης της Κλινικής Αποκατάστασης ΠΓΝΠ (1ος όροφος Κλινική Αποκατάστασης) για την ετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Συλλόγου Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης ΠΓΝΠατρών (ΣΦίΚΑ) και του Αθλητικού Σωματείου Ήφαιστος.

