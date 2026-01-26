Συλλόγος Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης «ΣΦίΚΑ»: Κοπή πίτας 1/2
Από κοινού κοπή πίτας του Συλλόγου Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης (ΣΦίΚΑ) και του Αθλητικού Σωματείου Ήφαιστος
Την Κυριακή 1/02/2026 και ώρα 10:00 π.μ. στο χώρο εστίασης της Κλινικής Αποκατάστασης ΠΓΝΠ (1ος όροφος Κλινική Αποκατάστασης) για την ετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Συλλόγου Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης ΠΓΝΠατρών (ΣΦίΚΑ) και του Αθλητικού Σωματείου Ήφαιστος.
