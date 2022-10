Σύμβουλος Ζελένσκι για έκρηξη στη γέφυρα στο στενό του Κερτς: Αυτό είναι μόνο η αρχή

Με ένα αινιγματικό tweet ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε την έκρηξη στη γέφυρα στο στενό του Κερτς.

Ο Ποντολιάκ έγραψε πως αυτή η έκρηξη είναι μόνο η «αρχή» χωρίς ωστοσο να πει άμεσα πως η Ουκρανία αναλαμβάνει την ευθύνη.

«Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, οτιδήποτε κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, η Ρωσία πρέπει να εκδιωχθεί από οτιδήποτε κατέχει», ανέφερε ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Την Παρασκευή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσπάθησε να κατεβάσει τους τόνους, μετά τον σάλο που προκάλεσε προχθεσινή προτροπή του για «προληπτικά πλήγματα» στη Ρωσία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο BBC.

Διαβεβαίωσε πως αναφερόταν στην επιβολή νέων κυρώσεων, «όχι σε επιθέσεις» εναντίον της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι προκάλεσε σάλο όταν φάνηκε να ζητεί να γίνουν προληπτικά πλήγματα στη Ρωσία την Πέμπτη, κάτι που έσπευσαν να ανασκευάσουν στελέχη της κυβέρνησής του.

Ο κ. Ζελένσκι αναφέρθηκε εξάλλου στο BBC στις απειλές χρήσης πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία. «Δεν είναι έτοιμοι να το κάνουν, να τα χρησιμοποιήσουν», «δεν ξέρουν αν και κατά πόσον» θα πράξουν, πάντως σε κάθε περίπτωση «θεωρώ επικίνδυνο ακόμα και το να μιλάει κάποιος γι’ αυτό».

«Δεν είμαστε τρομοκράτες, δεν πολεμάμε σε εδάφη άλλων», είπε ακόμα ο Ουκρανός πρόεδρος. «Ακόμα έπειτα και οκτώ χρόνια τραγικής αιματοχυσίας» αφότου άρχισε η κρίση στην ανατολική Ουκρανία, είπε, οι δυνάμεις του Κιέβου δεν θέλουν να «σκοτώνουν κόσμο όπως οι Ρώσοι», διαβεβαίωσε.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022