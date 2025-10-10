Συναγερμός από φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Πάτρα ΦΩΤΟ

Κινητοποίηση τα ξημερώματα της Παρασκευής 10/10/2025, για φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ, στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για φωτιά που εκδηλώθηκε στον υποσταθμό της ΔΕΗ επί των οδών Αμερικής και Πανεπιστημίου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή.

