Συναγερμός από φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Πάτρα ΦΩΤΟ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ, τα ξημερώματα της Παρασκευής 10/10/2025.

10 Οκτ. 2025 7:56
Pelop News

Κινητοποίηση τα ξημερώματα της Παρασκευής 10/10/2025, για φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ, στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για φωτιά που εκδηλώθηκε στον υποσταθμό της ΔΕΗ επί των οδών Αμερικής και Πανεπιστημίου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή.

