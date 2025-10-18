Συναγερμός για τον Οδοντωτό: Προειδοποίηση Παπαδόπουλου «Θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες για την περιοχή» – Συνάντηση με Κυρανάκη

Έντονη κινητοποίηση προκάλεσε στους Δήμους Καλαβρύτων και Αιγιάλειας η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της Hellenic Train για αναστολή των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, επικοινώνησε άμεσα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ζητώντας συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, παρουσία εκπροσώπων των δύο Δήμων, των τοπικών φορέων και του Συλλόγου Φίλων του Οδοντωτού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από συνεργάτες του υπουργού, η αναστολή των απογευματινών δρομολογίων αποφασίστηκε μετά από εισήγηση της ΕΜΑΚ, λόγω των πρόσφατων περιστατικών ακινητοποίησης συρμών.

Στόχος, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, είναι να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και να μειωθεί ο κίνδυνος νέων βλαβών, ενώ εξετάζεται περιορισμός των δρομολογίων για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, για την πλήρη θωράκιση της ασφάλειας της γραμμής εξετάζεται η κατασκευή τριών αμυντικών σηράγγων σε σημεία που έχουν καταγραφεί προβλήματα και παράλληλα παρεμβάσεις συντήρησης σ’ όλο το μήκος του δικτύου, με υπολογιζόμενο κόστος 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατόπιν όλων αυτών ο Δήμαρχος Καλαβρύτων αξίωσε άμεσα να υπάρξει συνάντηση με τον κ. Κυρανάκη, με τη συμμετοχή των Δήμων Καλαβρύτων και Αιγιάλειας, της παράταξης της μειοψηφίας, εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων των Καλαβρύτων (Ένωση Ξενοδόχων, Εμπορικός Σύλλογος), του Συλλόγου Φίλων του Οδοντωτού κ.α. Συνάντηση που θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Επίσης, ο κ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε το απόγευμα της Παρασκευής τον επικεφαλής της παράταξης της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθανάσιο Κανελλόπουλο και τους κ.κ. Κ. Δαφαλιά και Κ. Κακκαβά για όλες τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι αν ο σχεδιασμός που εκπονείται απ’ την Hellenic Train τελικά υιοθετήσει την περαιτέρω περιστολή των δρομολογίων, αυτό θα έχει μεγάλες συνέπειες όχι μόνο στην κίνηση των επισκεπτών αλλά και των μονίμων κατοίκων των δυο Δήμων που χρησιμοποιούν τον Οδοντωτό για τις καθημερινές μετακινήσεις τους. Πέραν φυσικά των αυτονόητα μεγάλων συνεπειών που θα υπάρξουν για την τοπική οικονομία μιας και ο Οδοντωτός είναι βασικό στοιχείο προσέλκυσης επισκεπτών.

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, το απόγευμα της Παρασκευής ανέφερε τα εξής: «Εκπτώσεις στην ασφάλεια του Οδοντωτού δεν γίνονται. Η απαίτηση μας για συντήρηση των συρμών και κατασκευή έργων προστασίας στα σημεία που τα έργα αυτά είναι αναγκαία παραμένει στο ακέραιο και με μεγαλύτερη ένταση μετά και τα περιστατικά των τελευταίων μηνών. Κάτι που αναφέραμε και στον Υπουργό στη συνάντηση που είχαμε στα τέλη Αυγούστου.

Ωστόσο, αν υιοθετηθεί πρόταση για προσωρινή έστω περιστολή των δρομολογίων, αυτό θα έχει πολλαπλές συνέπειες για την περιοχή μας. Αυτός είναι και ο λόγος που ζητήσαμε άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη και ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων μας (δημοτική αρχή, μειοψηφία, ξενοδόχοι, έμποροι, Φίλοι Οδοντωτού) ώστε διεξοδικά να ενημερωθούμε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τον προγραμματισμό των ενεργειών για τον Οδοντωτό».

