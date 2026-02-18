Συναγερμός σε Ιταλία και Ελβετία για χιονοστιβάδες στις Άλπεις

Μέσα σε λίγες ώρες, οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν δραματικά, με αποτέλεσμα το κλείσιμο δρόμων και την απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών, ενώ συσσωρεύσεις χιονιού ύψους πολλών μέτρων κάλυψαν ορεινές κοινότητες.

Συναγερμός σε Ιταλία και Ελβετία για χιονοστιβάδες στις Άλπεις
18 Φεβ. 2026 16:30
Pelop News

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι αρχές σε Ιταλία και Ελβετία, καθώς διέταξαν εκκενώσεις περιοχών των Άλπεων έπειτα από ακραία χιονόπτωση και αυξανόμενο κίνδυνο νέων χιονοστιβάδων.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν δραματικά, με αποτέλεσμα το κλείσιμο δρόμων και την απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών, ενώ συσσωρεύσεις χιονιού ύψους πολλών μέτρων κάλυψαν ορεινές κοινότητες.

Εκκενώσεις στο Πιεμόντε

Στην περιφέρεια του Πιεμόντε, οι αρχές διέταξαν την άμεση εκκένωση της τουριστικής κωμόπολης Ροκεμόλες, επιβάλλοντας παράλληλα απαγόρευση πρόσβασης και κλείσιμο όλων των οδικών αρτηριών.

Περίπου 40 άτομα – κάτοικοι και επισκέπτες – εγκατέλειψαν την περιοχή και μεταφέρθηκαν σε γειτονικές πόλεις και ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με την περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος ARPA Piemonte, ριπές ανέμου έφτασαν τα 189 χιλιόμετρα την ώρα στον μετεωρολογικό σταθμό Gran Vaudala, σε υψόμετρο 3.272 μέτρων, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Απομακρύνσεις και στην Ελβετία

Στην Ελβετία, περίπου 50 άτομα στον δήμο Ορσιέρ αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τα καταλύματά τους λόγω αυξημένου κινδύνου χιονοστιβάδων, ενώ οι ισχυροί άνεμοι ενίσχυσαν την επικινδυνότητα.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι νέες χιονοπτώσεις πάνω σε ήδη ασταθή στρώματα χιονιού αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο, ιδιαίτερα για όσους κινούνται εκτός πίστας.

Σύμφωνα με την Ιταλική Ορεινή Διάσωση, μόνο την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου καταγράφηκαν 13 θάνατοι ορειβατών, σκιέρ και πεζοπόρων στα ιταλικά βουνά, εκ των οποίων οι 10 οφείλονταν σε χιονοστιβάδες που προκλήθηκαν από εξαιρετικά ασταθές χιονοκάλυμμα.

Βίντεο-σοκ από το Κουρμαγιέρ

Τις δραματικές στιγμές που έζησε ομάδα σκιέρ κατέγραψε οικογένεια Βρετανών στο Κουρμαγιέρ της βορειοδυτικής Ιταλίας.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, ένα πυκνό σύννεφο χιονιού διακρίνεται να κατεβαίνει με ορμή από την πλαγιά του βουνού προς ανυποψίαστους σκιέρ. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο όγκος του φαίνεται να πολλαπλασιάζεται, καλύπτοντας τον ουρανό πάνω από το σημείο.

Ακούγονται κραυγές πανικού, ενώ κάποιοι φωνάζουν στους υπόλοιπους να μετακινηθούν. Ο άνδρας που καταγράφει το βίντεο προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία του, επαναλαμβάνοντας «Είναι εντάξει». Άλλο άτομο ακούγεται να λέει «χαλαρώστε», καθώς το χιόνι πέφτει με ταχύτητα πάνω στην ομάδα.

Οι σκιέρ σκύβουν για να προστατευτούν, ενώ σε δεύτερο βίντεο από μεγαλύτερη απόσταση αποτυπώνεται το πραγματικό μέγεθος του σύννεφου της χιονοστιβάδας και οι δεκάδες άνθρωποι που καλύφθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς από το συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος νέων χιονοστιβάδων παραμένει υψηλός σε ολόκληρο το αλπικό τόξο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:46 Σύλληψη 27χρονου στον νότιο λιμένα της Πάτρα – Τραυματίστηκε λιμενικό με το αυτοκίνητο
18:43 Τροχαίο στο κέντρο της Πάτρα – Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου
18:40 Χρήστος Μαυρίκης: Γιατί αναβλήθηκε και πάλι η δίκη του
18:31 «Γύρνα πίσω στο ζωολογικό κήπο», καταγγελία για ρατσιστική επίθεση στα social media από οπαδό της Γαλατάσαραϊ από τον Κέλι της Γιουβέντους
18:27 Η Ύδρα μετατρέπεται σε κινηματογραφικό πλατό για τον Μπραντ Πιτ
18:21 Αιγύπτιος κρατούμενος το ‘σκασε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
18:10 «Βλέπω τον Ανδρουλάκη να τυπώνει μπλουζάκια με σλόγκαν ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα», κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τα μαϊμού επιδόματα
18:03 Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος της Ειρήνη Μουρτζούκου για τον μικρό Παναγιώτη
18:00 Η γραμματέας σχόλασε πριν βγει απόφαση, χαμός στη δίκη της Κιβωτού του Κόσμου
17:53 Υπ. Πολιτισμού: Μνημείο οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή
17:51 Η ΕΟΚ στέλνει το Μαρούσι στην Επιτροπή Δεοντολογίας
17:43 A’ Κατηγορία: O Kεραυνός σόκαρε την Αχαϊκή, «διπλό» για Πάτραι
17:23 «Δεν είχε γίνει πυροσβεστικός έλεγχος για 12 χρόνια» νέες αποκαλύψεις για Βιολάντα
17:18 Επιστολή Α. Κατσανιώτη στον Υπουργό Υποδομών για τη σύνδεση του λιμένα Αιγίου με την Ολυμπία Οδό
17:16 Με Ρογκαβόπουλο και τρεις του Προμηθέα οι κλήσεις του Σπανούλη για Μαυροβούνιο
17:10 Λάρισα: Όχημα με 18χρονο οδηγό αναποδογύρισε μετά από τροχαίο στο κέντρο
17:02 Πάτρα: Ντροπή η μη ολοκλήρωση της Δομής για άτομα με αυτισμό – Υποθέσεις κακοποίησης απασχολούν τους γονείς
16:57 Ερυθρός Αστέρας προς ΕΣΠΕΠ: «Με ποια κριτήρια αναβλήθηκε η 17η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής ;»
16:54 Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Αντώνης Μανιτάκης
16:46 Νιγηρία: Τουλάχιστον 38 νεκροί από έκρηξη ορυχείου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ