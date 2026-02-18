Συναγερμός σε Ιταλία και Ελβετία για χιονοστιβάδες στις Άλπεις

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι αρχές σε Ιταλία και Ελβετία, καθώς διέταξαν εκκενώσεις περιοχών των Άλπεων έπειτα από ακραία χιονόπτωση και αυξανόμενο κίνδυνο νέων χιονοστιβάδων.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν δραματικά, με αποτέλεσμα το κλείσιμο δρόμων και την απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών, ενώ συσσωρεύσεις χιονιού ύψους πολλών μέτρων κάλυψαν ορεινές κοινότητες.

Εκκενώσεις στο Πιεμόντε

Στην περιφέρεια του Πιεμόντε, οι αρχές διέταξαν την άμεση εκκένωση της τουριστικής κωμόπολης Ροκεμόλες, επιβάλλοντας παράλληλα απαγόρευση πρόσβασης και κλείσιμο όλων των οδικών αρτηριών.

Περίπου 40 άτομα – κάτοικοι και επισκέπτες – εγκατέλειψαν την περιοχή και μεταφέρθηκαν σε γειτονικές πόλεις και ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με την περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος ARPA Piemonte, ριπές ανέμου έφτασαν τα 189 χιλιόμετρα την ώρα στον μετεωρολογικό σταθμό Gran Vaudala, σε υψόμετρο 3.272 μέτρων, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Απομακρύνσεις και στην Ελβετία

Στην Ελβετία, περίπου 50 άτομα στον δήμο Ορσιέρ αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τα καταλύματά τους λόγω αυξημένου κινδύνου χιονοστιβάδων, ενώ οι ισχυροί άνεμοι ενίσχυσαν την επικινδυνότητα.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι νέες χιονοπτώσεις πάνω σε ήδη ασταθή στρώματα χιονιού αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο, ιδιαίτερα για όσους κινούνται εκτός πίστας.

Σύμφωνα με την Ιταλική Ορεινή Διάσωση, μόνο την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου καταγράφηκαν 13 θάνατοι ορειβατών, σκιέρ και πεζοπόρων στα ιταλικά βουνά, εκ των οποίων οι 10 οφείλονταν σε χιονοστιβάδες που προκλήθηκαν από εξαιρετικά ασταθές χιονοκάλυμμα.

Βίντεο-σοκ από το Κουρμαγιέρ

Τις δραματικές στιγμές που έζησε ομάδα σκιέρ κατέγραψε οικογένεια Βρετανών στο Κουρμαγιέρ της βορειοδυτικής Ιταλίας.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, ένα πυκνό σύννεφο χιονιού διακρίνεται να κατεβαίνει με ορμή από την πλαγιά του βουνού προς ανυποψίαστους σκιέρ. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο όγκος του φαίνεται να πολλαπλασιάζεται, καλύπτοντας τον ουρανό πάνω από το σημείο.

Ακούγονται κραυγές πανικού, ενώ κάποιοι φωνάζουν στους υπόλοιπους να μετακινηθούν. Ο άνδρας που καταγράφει το βίντεο προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία του, επαναλαμβάνοντας «Είναι εντάξει». Άλλο άτομο ακούγεται να λέει «χαλαρώστε», καθώς το χιόνι πέφτει με ταχύτητα πάνω στην ομάδα.

Οι σκιέρ σκύβουν για να προστατευτούν, ενώ σε δεύτερο βίντεο από μεγαλύτερη απόσταση αποτυπώνεται το πραγματικό μέγεθος του σύννεφου της χιονοστιβάδας και οι δεκάδες άνθρωποι που καλύφθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς από το συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος νέων χιονοστιβάδων παραμένει υψηλός σε ολόκληρο το αλπικό τόξο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



