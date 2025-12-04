Συναγερμός στη Χαριλάου Τρικούπη: Ύποπτη βαλίτσα έξω από εγκαταλελειμμένο κτίριο
Άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. Αποκλεισμός του δρόμου στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου 2025 στη Χαριλάου Τρικούπη, κοντά στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
Γυναίκα που περνούσε από το σημείο εντόπισε ύποπτη βαλίτσα μπροστά από εγκαταλελειμμένο κτίριο και ειδοποίησε αμέσως την Άμεση Δράση.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο δρόμος έχει αποκλειστεί και στις δύο κατευθύνσεις για προληπτικούς λόγους
