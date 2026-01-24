Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο», στρατιωτική κινητοποίηση ΗΠΑ και Ισραήλ

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς εντείνονται οι φόβοι για άμεση σύγκρουση με το Ιράν, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία και η Τεχεράνη διαμηνύει ότι οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί ως «ολοκληρωτικός πόλεμος».

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο AFP ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε πραγματική αντιπαράθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη ενισχύει τα συστήματα αεράμυνας, ιδιαίτερα γύρω από αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές βάσεις.

Στρατιωτική κινητοποίηση ΗΠΑ και συμμάχων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «παρακολουθεί στενά το Ιράν» και ότι η χρήση στρατιωτικής δύναμης παραμένει ενδεχόμενο.

Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών RAF Eurofighter Typhoon στο Κατάρ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της περιφερειακής ασφάλειας.

Προετοιμασίες στο Ισραήλ – Επαφές υψηλού επιπέδου

Το Ισραήλ έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες του για το ενδεχόμενο αμερικανικού πλήγματος κατά του Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εξετάζει ακόμη και προληπτική επίθεση.

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, αναμένεται να μεταβεί στο Ισραήλ για επείγουσες διαβουλεύσεις, ενώ ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παρέμβαση Φιντάν: «Το Ισραήλ αναζητά ευκαιρία να πλήξει το Ιράν»

Την ανησυχία του για τις εξελίξεις εξέφρασε και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ισραήλ επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα συγκυρία για να επιτεθεί στο Ιράν. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Ακυρώσεις πτήσεων και νέες κυρώσεις

Η ένταση έχει ήδη επηρεάσει τις διεθνείς μετακινήσεις, με ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή. Η Air France ανακοίνωσε ακυρώσεις προς το Ισραήλ για το Σαββατοκύριακο, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, ενώ αντίστοιχα μέτρα λαμβάνουν και άλλες εταιρείες.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις σε εννέα πλοία του αποκαλούμενου «σκιώδους στόλου» και σε οκτώ συναφείς εταιρείες, εντείνοντας την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.

Αντιδράσεις και εσωτερική πίεση στο Ιράν

Την ίδια στιγμή, ακτιβιστές κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς από την καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν, με αναφορές ότι οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, γεγονός που προσθέτει εσωτερική πίεση στο ιρανικό καθεστώς.

