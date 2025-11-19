Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Συντονισμένες έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης

Συνεργασία με ΕΛ.ΑΣ. με το Χαμόγελο του Παιδιού για τον εντοπισμό της ανήλικης.

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Συντονισμένες έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης
19 Νοέ. 2025 22:53
Pelop News

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται από το απόγευμα της Τετάρτης οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστεί 16χρονη των οποίων τα ίχνη έχουν χαθεί, με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης να στέλνει 23 εθελοντές και ειδικό εξοπλισμό σε δύσβατες περιοχές.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε άμεσα για την υπόθεση, ενώ μετά από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού», η ΕΟΔ ανέπτυξε επίγειες ομάδες στην ανατολική Θεσσαλονίκη, εστιάζοντας σε σημεία με δασική βλάστηση και δύσκολη πρόσβαση. Οι έρευνες καλύπτουν εκτεταμένη περιοχή και συνεχίζονται όλο το βράδυ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Αυστραλία: Η Meta απενεργοποιεί λογαριασμούς εφήβων σε Instagram και Facebook
23:50 Καζακστάν: Ανακαλύφθηκε «χαμένη μητρόπολη» της Εποχής του Χαλκού
23:34 Έρευνα: Ανησυχητική έκρηξη ατμίσματος στους εφήβους
23:18 «Two GOATs»: Το viral βίντεο από τη συνάντηση Τραμπ-Ρονάλντο
23:10 Προληπτικές εξετάσεις για ενήλικες πολίτες σε κοινότητες του Δήμου Ζαχάρως
22:53 Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Συντονισμένες έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης
22:45 «Τουρισμός για Όλους 2025»: 13.983 νέοι δικαιούχοι για διακοπές χαμηλής περιόδου, άμεσα η ενεργοποίηση των καρτών
22:32 Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Σουδάν
22:25 Ζελένσκι: «Μόνο οι ΗΠΑ και ο Τραμπ έχουν τη δύναμη να τερματίσουν τον πόλεμο»
22:13 Αγριογούρουνα έκαναν «βόλτα» στα Διαβατά Θεσσαλονίκης
22:05 Το ΥΠΕΞ για την ομόφωνη απόφαση του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δημοσιογράφων
21:52 Τυρί…σαν χαβιάρι: Ανατιμήσεις έως +120% σε ένα χρόνο
21:45 Η συγκλονιστική καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα για το κύκλωμα απάτης στο καζίνο
21:29 ΝΔ: «Ψέματα και συκοφαντίες» από ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ
21:18 Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης
21:14 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
21:10 Αχαΐα -Σπάτα: Συγκλονίζει ο 25χρονος θείος του 4χρονου, «μακάρι να ήμουν εγώ»
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι σχεδιάζεται για την τελετή έναρξης – Μήνυμα χαράς και εξωστρέφειας
20:54 Εξαγορά ΕΧΑΕ από την Euronext – Πιερρακάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
20:46 Συρία: «Σοβαρή παραβίαση κυριαρχίας» η επίσκεψη Νετανιάχου στα Υψίπεδα του Γκολάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ