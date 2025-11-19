Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Συντονισμένες έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται από το απόγευμα της Τετάρτης οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστεί 16χρονη των οποίων τα ίχνη έχουν χαθεί, με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης να στέλνει 23 εθελοντές και ειδικό εξοπλισμό σε δύσβατες περιοχές.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε άμεσα για την υπόθεση, ενώ μετά από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού», η ΕΟΔ ανέπτυξε επίγειες ομάδες στην ανατολική Θεσσαλονίκη, εστιάζοντας σε σημεία με δασική βλάστηση και δύσκολη πρόσβαση. Οι έρευνες καλύπτουν εκτεταμένη περιοχή και συνεχίζονται όλο το βράδυ.

