Συναγερμός στη Βρετανία: Μεγάλη φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο Heathrow BINTEO

Συναγερμός για μεγάλη φωτιά κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Heathrow σήμανε στις αρχές του Λονδίνου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν και ελικόπτερα.

Δείτε βίντεο από το σημείο της φωτιάς:

Another fire in West London. So close to Heathrow! pic.twitter.com/XnAwDmnoAI

— Anindya Guha (@AnindyaGuhaOrig) August 1, 2022