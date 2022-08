Συναγερμός στην Αυστραλία: Πυροβολισμοί στο αεροδρόμιο της Καμπέρα – Συνελήφθη ένας ύποπτος

Εκκενώθηκε σήμερα το αεροδρόμιο της Καμπέρα στην Αυστραλία, αφού ένοπλος άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματίες.

Ωστόσο βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς να έχουν θέσει υπό κράτηση έναν άνδρα μέσα στο αεροδρόμιο ενώ ταξιδιώτες παρακολουθούν.

Άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο μετά την εκκένωσή του.

From Facebook: “Fun times at Canberra Airport. All evacuated due to gunman. None hurt from what I understand. Suspect apprehended by AFP.” pic.twitter.com/ErnNj9KHlB

— ayden dawkins (@AydenDawkins) August 14, 2022