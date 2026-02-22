Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών στα Σπάτα
Ισχυρές δυνάμεις Πυροσβεστικής στο 18ο χλμ. Λεωφόρου Σπάτων
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών, επί της Λεωφόρου Σπάτων, στο 18ο χιλιόμετρο, εντός των ορίων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις: 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές πυροσβέστες και οχήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους, ενώ η φωτιά μαίνεται σε αποθηκευτικό χώρο γνωστής εταιρείας αθλητικών ειδών. Οι δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της, με την κατάσταση να εξελίσσεται.
