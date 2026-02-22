Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών στα Σπάτα

Ισχυρές δυνάμεις Πυροσβεστικής στο 18ο χλμ. Λεωφόρου Σπάτων

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών στα Σπάτα
22 Φεβ. 2026 18:06
Pelop News

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών, επί της Λεωφόρου Σπάτων, στο 18ο χιλιόμετρο, εντός των ορίων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις: 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές πυροσβέστες και οχήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους, ενώ η φωτιά μαίνεται σε αποθηκευτικό χώρο γνωστής εταιρείας αθλητικών ειδών. Οι δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της, με την κατάσταση να εξελίσσεται.

