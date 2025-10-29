Συναγερμός στην Τουρκία: Κατέρρευσε πολυκατοικία, φόβοι για εγκλωβισμένους ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (29 Οκτωβρίου) στην περιοχή Γκέμπζε, στην Τουρκία, όταν πολυκατοικία κατέρρευσε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους, ενώ οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή.Σύμφωνα με πληροφορίες, πενταμελής οικογένεια φέρεται να έχει παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας διάσωσης AFAD (Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών), της Πυροσβεστικής του Κοτζάελι και της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του Δήμου Γκέμπζε επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες.

SON DAKİKA; Gebze’de katlı bina çöktü! 5 kişilik ailenin enkaz altında kaldığı iddia ediliyor. AFAD, Kocaeli itfaiyesi ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Timi alanda bir çok noktadan arama yapıyor. pic.twitter.com/0YcF7IAf4a — Gebze Yenigün Gazetesi (@gebzeyenigun41) October 29, 2025

