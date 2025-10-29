Συναγερμός στην Τουρκία: Κατέρρευσε πολυκατοικία, φόβοι για εγκλωβισμένους ΒΙΝΤΕΟ

Επιχείρηση διάσωσης σε εξέλιξη

Συναγερμός στην Τουρκία: Κατέρρευσε πολυκατοικία, φόβοι για εγκλωβισμένους ΒΙΝΤΕΟ
29 Οκτ. 2025 8:11
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (29 Οκτωβρίου) στην περιοχή Γκέμπζε, στην Τουρκία, όταν πολυκατοικία κατέρρευσε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους, ενώ οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή.Σύμφωνα με πληροφορίες, πενταμελής οικογένεια φέρεται να έχει παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας διάσωσης AFAD (Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών), της Πυροσβεστικής του Κοτζάελι και της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του Δήμου Γκέμπζε επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες.

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:13 Χρήστος Κέλλας: «Δικαιολογημένος ο θυμός των αγροτών» – Πληρωμές εντός Νοεμβρίου και «μαχαίρι στο κόκαλο» για το κύκλωμα επιδοτήσεων
12:09 Η Θύελλα Πατρών υποδέχεται τον Ατσαλένιο
12:07 Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Top 3 προορισμοί: Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη
12:07 Στο «κόκκινο» ο Μόρνος: Στο χαμηλότερο επίπεδο 15ετίας τα αποθέματα νερού – Σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξετάζει η κυβέρνηση
12:05 Αντώνης Κουνάβης: Απολογισμός τετραετίας και νέα πορεία για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
12:00 Αγρίνιο: Έπαιζε μουσική στη διαπασών και διέδιδε ψευδείς ειδήσεις εις βάρος αστυνομικού – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:00 Παλαιό Κτίριο Λιμένα: Τελειώνει το σίριαλ της κατεδάφισης – Σημαντικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11:56 Ρούλα Πισπιρίγκου: Νοσεί από ερυθηματώδη λύκο – «Έχει χάσει 30 κιλά και πονάει αφόρητα»
11:53 Πάτρα: Καταγγελίες κατοίκων έστειλαν άνδρα στο αυτόφωρο για διατάραξη κοινής ησυχίας
11:53 Ποιες σκέψεις κάνει το Υπουργείο για να μην χαθούν χρήματα από Ευρωπαϊκούς πόρους
11:50 Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι διάσημες Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου για συντήρηση – Φθορές από καιρό και επισκέπτες
11:47 Αγρίνιο: Τρεις νεαροί βανδάλισαν κάδους και ζαρντινιέρες του Δήμου
11:44 Η Καραβάτου παραμένει στον ΑΝΤΙ-1, η ανακοίνωση του σταθμού
11:39 Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
11:35 Πάτρα: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε μηχανάκι με παραποιημένο κινητήρα
11:33 Καλπάκι Ιωαννίνων: Στα χνάρια του 1940
11:31 Πάτρα: 17χρονος συνελήφθη με κάνναβη και αυτοσχέδιο τσιγάρο
11:27 Διδυμότειχο: Παριστάνοντας τον γιατρό, του απέσπασαν 12.000 ευρώ για δήθεν νοσηλεία συγγενή
11:21 Πάτρα: 17χρονη στο νοσοκομείο ύστερα από χρήση κοκαΐνης – Συνελήφθη από τη Δίωξη
11:19 Ανατροπή νταλίκας στη Βάρη: Κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Σώος ο οδηγός ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ