Συναγερμός στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων για φωτιά σε κολώνα ΒΙΝΤΕΟ

Άμεση κινητοποίηση υπήρξε το πρωί του Σαββάτου κοντά στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε κολώνα ρεύματος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά προκλήθηκε είτε από βραχυκύκλωμα είτε από πρόσκρουση πουλιού στα καλώδια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες και να πάρουν φωτιά τα καλώδια στο ψηλότερο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΔΕΔΔΗΕ, της Πυροσβεστικής και του ΟΦΥΠΕΚΑ, οι οποίες έθεσαν άμεσα την κατάσταση υπό έλεγχο, αποτρέποντας τον κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς στο δάσος.

Χάρη στην ταχύτατη ανταπόκριση δεν υπήρξαν ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιοι φορείς πραγματοποιούν ελέγχους για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού και να αποφευχθεί ανάλογος κίνδυνος στο μέλλον.

