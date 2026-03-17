Κόκκινος συναγερμός στο κέντρο του Μανχάταν: Πυρκαγιά κοντά στη διαδρομή της μεγάλης παρέλασης

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε πολυώροφο κτίριο στο Midtown του Μανχάταν, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σε μία από τις πιο πολυσύχναστες ημέρες για τη Νέα Υόρκη, καθώς η πόλη ετοιμαζόταν για την ετήσια παρέλαση της St. Patrick’s Day. Το περιστατικό σημειώθηκε στην East 43rd Street, ανάμεσα στην Fifth Avenue και τη Madison Avenue, δηλαδή μόλις ένα τετράγωνο από το σημείο όπου ξεκινά η μεγάλη διαδρομή της παρέλασης.

Πυκνοί καπνοί πάνω από το Midtown

Βίντεο και εικόνες από το σημείο έδειξαν πυκνό μαύρο καπνό να βγαίνει από την οροφή του κτιρίου, ενώ σε ορισμένα πλάνα διακρίνονταν και φλόγες. Η φωτιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκδηλώθηκε στο σύστημα κλιματισμού (HVAC) του κτιρίου, γεγονός που εξηγεί γιατί ο καπνός ήταν ιδιαίτερα έντονος στην κορυφή του κτιρίου.

BREAKING NEWS: Thick plumes of black smoke are billowing from the roof of a building in Midtown. We’ll have more updates at https://t.co/RUXHpDUFBQ as this story develops.https://t.co/kbxd47slcm pic.twitter.com/2QXoSsvfOT — Eyewitness News (@ABC7NY) March 17, 2026

Άμεση κινητοποίηση της FDNY

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY), που επιχείρησαν άμεσα για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Οι πρώτες αναφορές δεν έκαναν λόγο για τραυματισμούς, ενώ αργότερα μεταδόθηκε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου την ώρα που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει η παρέλαση.

The FDNY is operating at a fire on East 43rd Street in Manhattan. pic.twitter.com/SlJ0UrbSY8 — FDNY (@FDNY) March 17, 2026

Δίπλα στην αφετηρία της παρέλασης

Το περιστατικό προκάλεσε πρόσθετη ανησυχία, καθώς συνέβη λίγα μόλις μέτρα από την αφετηρία της διαδρομής της St. Patrick’s Day Parade, μιας από τις μεγαλύτερες δημόσιες εκδηλώσεις της πόλης. Η παρέλαση ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί τοπική ώρα, από την 44η Οδό και να συνεχιστεί έως την 79η, με περίπου 150.000 συμμετέχοντες και έως 2 εκατ. θεατές κατά μήκος της Fifth Avenue.

MASSIVE FIRE 🔥 SLAMS MANHATTAN Huge fire RIGHT NOW Near Grand Central Terminal! STAY SAFE pic.twitter.com/r9PBOpE2i8 — Walks&WallStreet (@WalksWallstreet) March 17, 2026

Κυκλοφοριακές επιπτώσεις στην περιοχή

Οι αρχές προειδοποίησαν για κλεισίματα δρόμων, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και πιθανές διαταραχές στα μέσα μεταφοράς, λόγω τόσο της επιχείρησης της πυροσβεστικής όσο και της συγκέντρωσης μεγάλου πλήθους για την παρέλαση. Παρά την αναστάτωση, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι το συμβάν δεν οδήγησε σε ματαίωση της εκδήλωσης, αν και η περιοχή παρέμεινε υπό αυξημένη επιτήρηση.

