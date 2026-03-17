Κόκκινος συναγερμός στο κέντρο του Μανχάταν: Πυρκαγιά κοντά στη διαδρομή της μεγάλης παρέλασης

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε πολυώροφο κτίριο στο Midtown του Μανχάταν, σε απόσταση ενός τετραγώνου από το σημείο εκκίνησης της παρέλασης για τη St. Patrick’s Day, με την Πυροσβεστική της Νέας Υόρκης να σπεύδει άμεσα στο σημείο.

17 Μαρ. 2026 17:32
Pelop News

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε πολυώροφο κτίριο στο Midtown του Μανχάταν, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σε μία από τις πιο πολυσύχναστες ημέρες για τη Νέα Υόρκη, καθώς η πόλη ετοιμαζόταν για την ετήσια παρέλαση της St. Patrick’s Day. Το περιστατικό σημειώθηκε στην East 43rd Street, ανάμεσα στην Fifth Avenue και τη Madison Avenue, δηλαδή μόλις ένα τετράγωνο από το σημείο όπου ξεκινά η μεγάλη διαδρομή της παρέλασης.

Πυκνοί καπνοί πάνω από το Midtown

Βίντεο και εικόνες από το σημείο έδειξαν πυκνό μαύρο καπνό να βγαίνει από την οροφή του κτιρίου, ενώ σε ορισμένα πλάνα διακρίνονταν και φλόγες. Η φωτιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκδηλώθηκε στο σύστημα κλιματισμού (HVAC) του κτιρίου, γεγονός που εξηγεί γιατί ο καπνός ήταν ιδιαίτερα έντονος στην κορυφή του κτιρίου.

Άμεση κινητοποίηση της FDNY

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY), που επιχείρησαν άμεσα για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Οι πρώτες αναφορές δεν έκαναν λόγο για τραυματισμούς, ενώ αργότερα μεταδόθηκε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου την ώρα που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει η παρέλαση.

Δίπλα στην αφετηρία της παρέλασης

Το περιστατικό προκάλεσε πρόσθετη ανησυχία, καθώς συνέβη λίγα μόλις μέτρα από την αφετηρία της διαδρομής της St. Patrick’s Day Parade, μιας από τις μεγαλύτερες δημόσιες εκδηλώσεις της πόλης. Η παρέλαση ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί τοπική ώρα, από την 44η Οδό και να συνεχιστεί έως την 79η, με περίπου 150.000 συμμετέχοντες και έως 2 εκατ. θεατές κατά μήκος της Fifth Avenue.

Κυκλοφοριακές επιπτώσεις στην περιοχή

Οι αρχές προειδοποίησαν για κλεισίματα δρόμων, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και πιθανές διαταραχές στα μέσα μεταφοράς, λόγω τόσο της επιχείρησης της πυροσβεστικής όσο και της συγκέντρωσης μεγάλου πλήθους για την παρέλαση. Παρά την αναστάτωση, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι το συμβάν δεν οδήγησε σε ματαίωση της εκδήλωσης, αν και η περιοχή παρέμεινε υπό αυξημένη επιτήρηση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:04 Γιορτή στις Ακαδημίες της Παναχαϊκής – Φωτογραφίες
20:00 ΠΑΣΟΚ: Πρότεινε τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής
19:50 Καραβίας στον Peloponnisos FM: «Ξεκάθαρος στόχος της Θύελλας η παραμονή, νίκη στη πρεμιέρα»
19:45 Πάτρα: Σοκ με νέο τροχαίο στην Εθνική Οδό, τραυματίστηκε άνδρας πολύ σοβαρά, ΦΩΤΟ
19:40 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Ποτέ ξανά πυρηνικά όπλα στον Άραξο, ούτε σκέψη για την επιστροφή τους»
19:38 Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα μετά από τροχαίο, ΦΩΤΟ
19:30 «Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς αυτή. Έχει ξεκληριστεί μια οικογένεια», συγκινεί ο σύζυγος της Αργυρώς που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λαμία
19:20 Με Τεντόγλου και Καραλή αναχωρεί για το Τορούν η Εθνική μας ομάδα
19:20 Η διοίκηση της ΝΕΠ στα… κάγκελα
19:10 Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκων, περαστικοί στην Κυψέλη μπήκαν στη μέση περαστικοί για να τους χωρίσουν
19:00 Ο εύκολος διασυρμός είναι κανόνας…
18:56 Γιατί δεν πέφτει η ζυγαριά; Τα 12 λάθη που σαμποτάρουν το αδυνάτισμα
18:53 Ο Γιώργος Αναστασίου του ΝΟΠ κλήθηκε στην Εθνική για προπονήσεις
18:50 Νέα ένταση από την Άγκυρα: Ο Τσελίκ βάζει στο στόχαστρο τα νησιά, την Κύπρο και την παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων
18:45 Το όραμα της ΕΕ για παραγωγή ενέργειας από τους πολίτες δεν προχωρά
18:43 Η Μπόντο/Γκλιμτ έχει ίδιο ποσοστό με τη Ρεάλ για πρόκριση στα προημιτελικά
18:40 Η κυβέρνηση παρουσιάζει πακέτο 5,3 δισ. ευρώ για ενέργεια, στέγαση και μεταφορές
18:39 Ανακαίνιση σπιτιού: σύγχρονες λύσεις που αναβαθμίζουν τον χώρο και αυξάνουν την αξία του ακινήτου
18:37 Αιτήματα δημοτών Οβρυάς, Οικία Σώκαρη, κοινωνικά δίκτυα του δήμου και γραφεία παρατάξεων
18:29 Ανησυχία στην ΕΕ για το Μουντιάλ 2026 – Πιέσεις προς τη FIFA για σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
