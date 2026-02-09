Συναγερμός στον Έβρο από την κακοκαιρία: Ανοίγουν φράγματα, πλημμύρισαν χιλιάδες στρέμματα

Σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας παραμένουν η Ορεστιάδα, το Σουφλί και συνολικά ο νομός Έβρου, καθώς ο μεγάλος όγκος νερού που κατεβαίνει από τη Βουλγαρία δημιουργεί συνθήκες έντονης ανησυχίας για πλημμυρικά φαινόμενα. Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν διαρκώς την κατάσταση και λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή νέων προβλημάτων.

Η στάθμη του ποταμού Έβρου στη γέφυρα του Πυθίου έχει φτάσει περίπου τα 6,50 μέτρα, ξεπερνώντας αισθητά το όριο συναγερμού των 5,80 μέτρων. Ταυτόχρονα, παραπόταμοι, ρέματα και φράγματα δέχονται ισχυρές πιέσεις, γεγονός που εντείνει τον φόβο για εκτεταμένες πλημμύρες.

Στο πλαίσιο προληπτικών ενεργειών, ο δήμος Διδυμοτείχου προχώρησε σε ελεγχόμενη εκτόνωση των υδάτων ανοίγοντας θυροφράγματα στην περιοχή του Πυθίου. Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν περίπου 5.500 στρέμματα αγροτικής γης, επιλογή που κρίθηκε αναγκαία ώστε να μειωθεί η πίεση στον ποταμό και να προστατευτούν κατοικημένες περιοχές.





Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αποφεύγοντας την προσέγγιση στις όχθες ποταμών και ρεμάτων, τη διέλευση από ιρλανδικές διαβάσεις και τη μετακίνηση ζώων σε επικίνδυνες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα στην Κομοτηνή ένας οδηγός έχασε τη ζωή του επιχειρώντας να διασχίσει πλημμυρισμένο πέρασμα.

Ήδη έχουν εκκενωθεί εγκαταστάσεις κοντά στον ποταμό Άρδα, μεταξύ των οποίων αναψυκτήριο, παρεκκλήσι και κτηνοτροφικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή των Καστανιών, καθώς οι αρχές ανησυχούν για την περαιτέρω άνοδο της στάθμης των υδάτων που εισέρχονται από τη Βουλγαρία.





