Συναγερμός στον Έβρο: Πάνω από 50.000 στρέμματα πλημμυρισμένα – Υπερχείλισαν Άρδας και Ερυθροπόταμος

Σημαντικά προβλήματα προκαλεί η ραγδαία άνοδος της στάθμης των ποταμών στον Έβρο, με περισσότερα από 50.000 στρέμματα να βρίσκονται κάτω από το νερό και εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει.

Ιδιαίτερα στην περιοχή του Διδυμοτείχου, οι ποταμοί Ερυθροπόταμος, Άρδας και Έβρος παρουσίασαν απότομη αύξηση της στάθμης τους, οδηγώντας σε υπερχειλίσεις. Η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους — ενώ στα βόρεια του νομού σημειώθηκαν και χιονοπτώσεις — επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση.

Η πίεση στα υδάτινα συστήματα ενισχύεται και από μεγάλους όγκους νερού που καταλήγουν στον Άρδα από τη Βουλγαρία, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων υπερχειλίσεων. Στο Πύθιο, η στάθμη του ποταμού Έβρου ξεπέρασε το όριο συναγερμού, φτάνοντας τα 6,75 μέτρα, ενώ στο Πέταλο έφτασε τα 5,85 μέτρα, πλησιάζοντας το αντίστοιχο κρίσιμο όριο.

Σε αρκετά σημεία καταγράφηκαν ρήγματα σε αναχώματα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν μεγάλες εκτάσεις του κάμπου και γειτονικοί οικισμοί. Καλλιέργειες σιτηρών καλύφθηκαν από τα νερά, ενώ φερτά υλικά και άμμος που μεταφέρθηκαν από τους χειμάρρους προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, όχι μόνο στη φετινή παραγωγή αλλά και στη γονιμότητα του εδάφους.

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις ενδέχεται να έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, καθώς η αλλοίωση του εδάφους μπορεί να επηρεάσει και τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους. Παράλληλα, θέτει εκ νέου ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σημειώνοντας ότι μεγάλες ποσότητες νερού παραμένουν ανεκμετάλλευτες.

Η εικόνα στον Έβρο παραμένει ρευστή, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά τα υδρολογικά δεδομένα και τους κατοίκους να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή μπροστά στο ενδεχόμενο περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης.

