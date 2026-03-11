Συναγερμός στον Κόλπο: Τραπεζικοί κολοσσοί εκκενώνουν γραφεία στο Ντουμπάι

Τράπεζες εκκενώνουν τα γραφεία τους μετά τις ιρανικές απειλές

11 Μαρ. 2026 19:28
Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εισέρχεται ο χρηματοπιστωτικός τομέας στον Περσικό Κόλπο, με μεγάλους τραπεζικούς ομίλους να προχωρούν στην εκκένωση των γραφείων τους στο Ντουμπάι. Η απόφαση ελήφθη ως προληπτικό μέτρο θωράκισης μετά τις ευθείες απειλές της Τεχεράνης για στοχοποίηση οικονομικών συμφερόντων που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η αμερικανική Citigroup απέστειλε εσωτερικό σημείωμα στο προσωπικό της, ζητώντας την άμεση εκκένωση των κεντρικών γραφείων στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο (DIFC) και την περιοχή Oud Metha, με οδηγία για εργασία από το σπίτι μέχρι νεωτέρας. Αντίστοιχες κινήσεις καταγράφονται και από τη βρετανική Standard Chartered, η οποία διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παράλληλα, η HSBC ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των υποκαταστημάτων της στο Κατάρ, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια πελατών και εργαζομένων. Στο ίδιο πλαίσιο, οι εταιρείες παροχής συμβουλευτικών και λογιστικών υπηρεσιών Deloitte και PwC προχώρησαν σε αναστολή λειτουργίας των φυσικών τους γραφείων σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Εμιράτα και Κουβέιτ για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Η κλιμάκωση πυροδοτήθηκε από δηλώσεις εκπροσώπου του ιρανικού στρατιωτικού επιτελείου Khatam al-Anbiya, ο οποίος προειδοποίησε για πλήγματα κατά τραπεζικών ιδρυμάτων της περιοχής, ως απάντηση σε προηγηθείσα επίθεση εναντίον ιρανικής τράπεζας.

Σε κλοιό ασφαλείας το αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Πέρα από τον οικονομικό τομέα, η ένταση μεταφέρεται και στις κρίσιμες υποδομές. Ο διεθνής αερολιμένας του Ντουμπάι βρίσκεται σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού μετά την αναχαίτιση drone το πρωί της Τετάρτης (11/03). Από το περιστατικό αναφέρθηκαν τέσσερις τραυματισμοί, ωστόσο η επιχειρησιακή λειτουργία του αεροδρομίου συνεχίζεται κανονικά, με τις πτήσεις από και προς την Αθήνα να εκτελούνται χωρίς προβλήματα, αλλά υπό αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας.

