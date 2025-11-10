Συναγερμός στον Βόλο: Μαθητής βρέθηκε αιμόφυρτος στο προαύλιο του 1ου Λυκείου

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ένα παιδί βρέθηκε αιμόφυρτο στο προαύλιο του 1ου Λυκείου Βόλου, στο Παγκύπριο σχολικό συγκρότημα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής εντοπίστηκε χτυπημένος στο κεφάλι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες του τραυματισμού.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού.

