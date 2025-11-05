Συναντίληψη Πλεύρη-Ντόμπριντ στο Βερολίνο για μεταναστευτικό

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ικανοποιημένος από τη συνάντηση που είχε χθες βράδυ στο Βερολίνο με τον Γερμανό ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, όπου καταγράφηκε συναντίληψη σε βασικά ζητήματα ενόψει της εφαρμογής του Νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στα μέσα του 2026. Η συζήτηση εστίασε στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα και τη Γερμανία, με κοινή βούληση για κοινές λύσεις μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Μετανάστευσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Πλεύρης παρουσίασε την ελληνική νομοθεσία, ιδιαίτερα το μέτρο της διοικητικής κράτησης, το οποίο έχει συμβάλει σε σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι από Αύγουστο έως Οκτώβριο 2025 καταγράφηκαν 11.307 αφίξεις, έναντι 20.279 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, δηλαδή πτώση άνω του 44%. Η γερμανική πλευρά εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτές τις πρακτικές, ενώ οι δύο υπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη εντατικής φύλαξης συνόρων, μείωσης ροών και ενίσχυσης επιστροφών σε χώρες προέλευσης και τρίτες χώρες.

Ο Έλληνας υπουργός δήλωσε σε Έλληνες δημοσιογράφους ότι «έχουμε αρχίσει να λαμβάνουμε μέτρα που αποδίδουν, ιδίως στις δευτερογενείς ροές», ενώ τόνισε την πρόθεση της Ελλάδας να συμμετάσχει στις γερμανικές πρωτοβουλίες για «Κέντρα Επιστροφών» (Return Hubs) σε αφρικανικές χώρες και στις διαπραγματεύσεις με Αφγανιστάν και Συρία για αύξηση επαναπατρισμών. «Η μεγάλη εικόνα είναι μείωση ροών και αύξηση επιστροφών», συνοψίζοντας ο κ. Πλεύρης, ο οποίος εξέφρασε αισιοδοξία για δίκαιη ευρωπαϊκή λύση, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις διαφορές: οι χώρες πρώτης υποδοχής πιέζονται από δευτερογενείς κινήσεις, ενώ οι κεντρικές και βόρειες απαιτούν αλληλεγγύη παράλληλα με έλεγχο ροών.

Σε ερωτήσεις για αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με συνθήκες διαβίωσης αιτούντων ασύλου στην Ελλάδα, ο κ. Πλεύρης διαβεβαίωσε ότι η χώρα πληροί όλες τις προϋποθέσεις, με συνεχείς ελέγχους, και εκτίμησε ότι η νομολογία του Δικαστηρίου θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που απαιτούν οι ευρωπαϊκοί λαοί. Αναφέρθηκε ότι αυτές οι αποφάσεις αντανακλούν την αντίληψη για τη μετανάστευση πριν από 5-7 χρόνια.

Επιπλέον, σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για την επιβάρυνση του «αστικού τοπίου» από μετανάστες, ο υπουργός συμφώνησε, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να φοβόμαστε το πρόβλημα». Αναφέρθηκε σε μετανάστες που εκμεταλλεύονται την ανεκτικότητα της Ευρώπης χωρίς πρόθεση προσαρμογής, π.χ. σε θέματα συμπεριφοράς απέναντι στις γυναίκες, γεγονός που έχει αλλάξει τη στάση των ευρωπαϊκών κοινωνιών. «Αυτό προκαλεί αλλοίωση όταν έρχονται με αντίθετες αξίες και θέλουν να τις επιβάλουν», κατέληξε.

Η συνάντηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο προσαρμογής στην εφαρμογή του Νέου Συμφώνου, με έμφαση σε αυστηρή πολιτική, εν μέσω μειωμένων αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ το 2025 σε σχέση με το 2015, παρόλο που πιέσεις παραμένουν στα νότια σύνορα, όπου Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα δέχονται το 42% των αιτήσεων από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο.

