Συναντήσεις Μητσοτάκη με Σάντσεθ και Βασιλιά Φελίπε στην Ισπανία

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Ελληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια.

12 Ιαν. 2026 10:19
Pelop News

Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Μαδρίτη θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα 12/01/2026,  ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συναντηθεί με τον Ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ και τον Βασιλιά Φελίπε.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκυρία πολλαπλών προκλήσεων. Στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα και η Ισπανία, δύο χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και της Μεσογείου, βρίσκονται αντιμέτωπες με παρόμοιες προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση. Παράλληλα, καταγράφεται σύγκλιση θέσεων σε ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Κοινός τόπος αποτελεί επίσης η προώθηση ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με κοινή χρηματοδότηση, στη βάση των προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

