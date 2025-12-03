Συνάντηση Χατζηδάκη – Γκίλφοϊλ: Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές συνεργασίες και επενδύσεις

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, είχε σήμερα συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με επίκεντρο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τις νέες επενδυτικές προοπτικές. Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο.

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για «παραγωγική συζήτηση», τονίζοντας ότι οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες έχουν φέρει ακόμη πιο κοντά τις δύο χώρες και συμβάλλουν στην αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της Ελλάδας. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση της στενής συνεργασίας με την αμερικανική πλευρά.

Από την πλευρά της, η κ. Γκίλφοϊλ επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων με την Ελλάδα, αναφερόμενη στον ρόλο των δύο χωρών ως στρατηγικών συμμάχων. Υπογράμμισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση στηρίζει ισχυρές συνεργασίες βασισμένες στην αμοιβαιότητα και τα απτά αποτελέσματα, εκφράζοντας την πρόθεσή της να συμβάλει στην προώθηση κοινών προτεραιοτήτων.

Στη συνέχεια, η πρέσβης επισκέφθηκε το ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Κατά την υποδοχή της, ο κ. Κακλαμάνης της προσέφερε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ενώ ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του Κοινοβουλίου και συζήτηση για θέματα διμερούς συνεργασίας. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την προσφορά αναμνηστικών δώρων στην ίδια και στον γιο της.

