Συνάντηση Χρυσοχοΐδη με διευθυντές και αρχιφύλακες φυλακών: Βούληση για επίλυση των προβλημάτων του σωφρονιστικού συστήματος

Σε εποικοδομητική συνάντηση προχώρησαν χθες (30/10) η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τους διευθυντές και αρχιφύλακες όλων των σωφρονιστικών καταστημάτων της Ελλάδας, εστιάζοντας στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό και τις γενικότερες προκλήσεις του κλάδου. Της συζήτησης προΐστασαν ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υφυπουργός Γιάννης Λαμπρόπουλος και ο γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Αρίστος Περρής, στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την εκτίμησή του για το καθημερινό έργο των στελεχών, τονίζοντας τον επαγγελματισμό και το αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν παρά τις δυσκολίες. «Άκουσα προσεκτικά όλα τα ζητήματα που έθεσαν και τους διαβεβαίωσα ότι διαθέτουμε τόσο τη βούληση όσο και τη διάθεση να συμβάλουμε ουσιαστικά στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους», ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία του ανοιχτού διαλόγου ως «κλειδιού» για αποτελεσματικές λύσεις, δεσμευόμενος για συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με ολόκληρη την ιεραρχία του σωφρονιστικού συστήματος. «Η Πολιτεία αναγνωρίζει και στηρίζει τις προσπάθειες όλων όσων υπηρετούν το σύστημα με πίστη στο καθήκον και σεβασμό στον άνθρωπο», κατέληξε.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας των φυλακών, με έμφαση στην υποστήριξη του προσωπικού και την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η ασφάλεια, η εκπαίδευση και η ψυχολογική στήριξη.

