Συνάντηση Μακρόν με Τραμπ και Ζελένσκι στο Προεδρικό Μέγαρο 

Τριμερή άτυπη συνάντηση με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διοργάνωσε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Τραμπ και Ζελένσκι είναι μεταξύ των ηγετών που δίνουν το παρών στην τελετή του Σαββάτου (7/12) για την επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων και μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο συζήτησαν, λίγο πριν την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων, για τις εξελίξεις στον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας.

Δείτε βίντεο

🚨 NOW: President Trump is now meeting with Macron and Zelensky in France

Hopefully Trump will tell Zelensky to go pound sand.pic.twitter.com/bRX58ZOScb

— Nick Sortor (@nicksortor) December 7, 2024