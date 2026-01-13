Συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών στο Μαξίμου: «Ανοιχτό το πεδίο για ουσιαστικές λύσεις στον πρωτογενή τομέα»

Με ευχές για καλή χρονιά και έμφαση στη σημασία του διαλόγου ξεκίνησε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια χρονική συγκυρία έντονων κινητοποιήσεων και μπλόκων σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρξει μια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, αλλά και μια συνολική αποτίμηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αιτήματα του κλάδου.

«Με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και αν υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα που χρειάζονται εξειδίκευση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο ο εκσυγχρονισμός και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στο τραπέζι και τη μεγάλη συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας ότι ο εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής πρέπει να περάσει από τη θεωρία στην πράξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής, η οποία έχει συσταθεί για τον πρωτογενή τομέα και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες της. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει τη συμμετοχή των αγροτών και την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων.

«Το πεδίο είναι ανοιχτό για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα», σημείωσε, αφήνοντας σαφές μήνυμα ότι ο διάλογος αποτελεί προϋπόθεση για λύσεις.

«Οι εξελίξεις διαμορφώνονται από τους παρόντες»

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές για όσους επιλέγουν να μην συμμετέχουν στον διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες» και ότι η κυβέρνηση συζητά με όσους έχουν διάθεση να καθίσουν στο τραπέζι.

Ποιοι συμμετέχουν από την κυβερνητική πλευρά

Στη συνάντηση συμμετέχουν:

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων

Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών

Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος ΕΛΓΑ

Θανάσης Κοντογεώργης και Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργοί στον Πρωθυπουργό

Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ οι αγροτικές κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλά σημεία της χώρας, με μπλόκα και αποκλεισμούς δρόμων.

Σε κλοιό αγροτικών κινητοποιήσεων η Βόρεια Ελλάδα – Κλειστοί δρόμοι, εκτροπές κυκλοφορίας και μπλόκα σε ΠΑΘΕ, Μουδανιά και Πλατύκαμπο

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Βόρεια Ελλάδα, με μπλόκα και αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, λόγω της παρουσίας γεωργικών ελκυστήρων στο οδόστρωμα του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των διοδίων Νέων Μαλγάρων, εφαρμόζονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 14:15 της Τρίτης 13 Ιανουαρίου 2026 και μέχρι νεωτέρας.

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Για τα οχήματα έως 20 τόνους, η κίνηση γίνεται μέσω εξόδου προς Ευζώνους και στη συνέχεια μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Εδέσσης προς Αλεξάνδρεια.

Για τα βαρέα οχήματα άνω των 20 τόνων, η εκτροπή γίνεται προς Γιαννιτσά.

Για οχήματα έως 5 τόνους, προβλέπονται και εναλλακτικές διαδρομές μέσω Χαλάστρας, Κυμίνων και Ν. Μαλγάρων.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και για τα οχήματα που κινούνται από Ευζώνους προς Αθήνα.

Η Τροχαία έχει λάβει αυξημένα μέτρα, με ρυθμιστές τροχονόμους σε καίριες διασταυρώσεις, ενώ καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες.

Κλειστή και η Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Την ίδια ώρα, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, από το 46,5 έως το 56 χιλιόμετρο, και στις δύο κατευθύνσεις.

Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Ν. Μουδανιά κινούνται μέσω Σωζόπολης και της παραλιακής οδού Ν. Πλαγίων – Ν. Φλογητών, ενώ προς Θεσσαλονίκη η κίνηση διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού και των οικισμών Ν. Τρίγλιας, Ελαιοχωρίων και Ν. Συλλάτων.

Μπλόκο και στον Πλατύκαμπο

Την ίδια στιγμή, αγρότες από τον μπλόκο του Πλατυκάμπου προχώρησαν σε αποκλεισμό του κόμβου στην παλιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις πιέσεις, ζητώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα του κόστους παραγωγής, των τιμών και των αποζημιώσεων, ενώ η κατάσταση στο οδικό δίκτυο παραμένει ρευστή και απαιτεί συνεχή ενημέρωση από τους οδηγούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



