Συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα, στη συνέχεια θα «πετάξει» για Αίγυπτο

Οι πρόεδροι της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμπροεδρεύσουν στη «σύνοδο ειρήνης», στην οποία θα παραστούν περισσότεροι από 20 παγκόσμιοι ηγέτες.

12 Οκτ. 2025 15:25
Pelop News

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 13/10, η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον ΠτΔ, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στις 10 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Λίγο αργότερα, κατά το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός θα πετάξει για την Αίγυπτο, με σκοπό να παρευρεθεί στη Διάσκεψη για τη Γάζα, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει Σύνοδο για τη Γάζα -Θα συμπροεδρεύσουν Τραμπ και Aλ Σίσι

«Η σύνοδος έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας» αναφέρει η ανακοίνωση από την αιγυπτιακή προεδρία, που δημοσιοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.
