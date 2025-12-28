Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι για το Ουκρανικό-Live οι εξελίξεις

20.30: Τραμπ: «Είμαι αισιόδοξος για συμφωνία»-Ζελένσκι: «Παραμένουν δυο αγκάθια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σε λίγη ώρα στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, που θα έβαζε τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, την ώρα που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις στο Κίεβο, αυξάνοντας την πίεση πριν τις διαπραγματεύσεις.

Η συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί στο Μαρ-α-Λάγκο, την ιδιωτική λέσχη του Αμερικανού προέδρου στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου ο Τραμπ περνά τις γιορτές. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται εγγυήσεις ασφάλειας και οικονομικής στήριξης, ενώ σκοπεύει να θέσει και «εδαφικά ζητήματα», καθώς Μόσχα και Κίεβο παραμένουν σε ανοιχτή σύγκρουση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ: «Ηταν καλή και παραγωγική»

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται εγγυήσεις ασφάλειας και οικονομικής στήριξης, ενώ σκοπεύει να θέσει και «εδαφικά ζητήματα», καθώς Μόσχα και Κίεβο παραμένουν σε ανοιχτή σύγκρουση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Αρκετοί σύμβουλοι και υπουργοί βρίσκονται στην τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεταξύ αυτών είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, η Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχης του προέδρου, καθώς και ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων. Παρόντες είναι επίσης ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου για την ειρήνη, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.

Supporters with Ukrainian flags gather on the bridge to Mar-a-Lago ahead of Zelenskyy’s meeting with Trump. Less than an hour to go! 🇺🇦🤝🇺🇸 #Zelenskyy #MarALago #StandWithUkraine #Diplomacy pic.twitter.com/lzDW60HkI4 — ceanmedia (@ceanmedia) December 28, 2025

Τι πρέπει να έχουμε υπόψη για τη συνάντηση

* Είναι η τέταρτη συνάντηση για τους δύο προέδρους μέσα στο 2025. * Αυτή τη φορά υπάρχει ένα σχέδιο 20 σημείων στο οποίο ΗΠΑ και Ουκρανία συμφωνούν Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Ζελένσκι, πρόσθεσε ο Ουσακόφ.



⚡️Trump and Zelensky meet in Florida. pic.twitter.com/hSgoncPpTV — S2FUncensored (@S2FUncensored) December 28, 2025

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



