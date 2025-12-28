Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι για το Ουκρανικό-Live οι εξελίξεις

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι για το Ουκρανικό-Live οι εξελίξεις
28 Δεκ. 2025 20:00
Pelop News

20.30: Τραμπ: «Είμαι αισιόδοξος για συμφωνία»-Ζελένσκι: «Παραμένουν δυο αγκάθια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σε λίγη ώρα στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, που θα έβαζε τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, την ώρα που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις στο Κίεβο, αυξάνοντας την πίεση πριν τις διαπραγματεύσεις.

Η συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί στο Μαρ-α-Λάγκο, την ιδιωτική λέσχη του Αμερικανού προέδρου στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου ο Τραμπ περνά τις γιορτές. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται εγγυήσεις ασφάλειας και οικονομικής στήριξης, ενώ σκοπεύει να θέσει και «εδαφικά ζητήματα», καθώς Μόσχα και Κίεβο παραμένουν σε ανοιχτή σύγκρουση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ: «Ηταν καλή και παραγωγική»

Αρκετοί σύμβουλοι και υπουργοί βρίσκονται στην τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεταξύ αυτών είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, η Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχης του προέδρου, καθώς και ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων. Παρόντες είναι επίσης ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου για την ειρήνη, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.

Τι πρέπει να έχουμε υπόψη για τη συνάντηση

* Είναι η τέταρτη συνάντηση για τους δύο προέδρους μέσα στο 2025.

* Αυτή τη φορά υπάρχει ένα σχέδιο 20 σημείων στο οποίο ΗΠΑ και Ουκρανία συμφωνούν

  • Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Ζελένσκι, πρόσθεσε ο Ουσακόφ.

