Συνδικάτο Οικοδόμων Πάτρας: Συλλυπητήρια για την απώλεια του Γιάννη Αγγελόπουλου

Η Διοίκηση του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας, εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια και τους οικείους, του συναδέλφου μας Αγγελόπουλου Γιάννη που έφυγε νωρίς απ’ τη ζωή, σε ηλικία 69 ετών.

Ο Γιάννης ήταν αδερφός του Δημήτρη Αγγελόπουλου, τέως προέδρου του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας και Γενικού Γραμματέα του ΕΚΠ, στον οποίο ευχόμαστε από καρδιάς, να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να αντιμετωπίσει την επώδυνη απώλεια του αδερφού του Γιάννη!

Τους συναδέλφους μας δεν τους ξεχνάμε, ήταν όλοι τους αγωνιστές, παρόντες στους αγώνες των συνδικάτων μας, συνεχίζουμε ανυποχώρητα στο δρόμο του αγώνα που πρώτοι χάραξαν..!

