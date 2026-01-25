Συνεχίζεται η διαδικασία απελευθερώσεων στη Βενεζουέλα: Αποφυλακίστηκαν τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι

Τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της διαδικασίας απελευθερώσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal, που παρακολουθεί συστηματικά τις πολιτικές διώξεις στη χώρα, ανακοίνωσε ότι 80 κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν από φυλακές σε διάφορες περιοχές. Ο διευθυντής της οργάνωσης, Αλφρέδο Ρομέρο, ανέφερε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι η διαδικασία συνεχίζεται και ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποφυλακίσεις μέσα στην ημέρα.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν απελευθερωθεί συνολικά 626 κρατούμενοι, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με το Foro Penal, από τις 8 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί η αποφυλάκιση 156 πολιτικών κρατουμένων. Η οργάνωση διατηρεί αυστηρή καταγραφή και δεν έχει ακόμη επαληθεύσει τα υπόλοιπα ονόματα που αναφέρει η κυβέρνηση.

Η Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε ότι αύριο Δευτέρα θα επικοινωνήσει με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, ζητώντας από τον ΟΗΕ να επαληθεύσει τους καταλόγους των αποφυλακισθέντων.

