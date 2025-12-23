Συνεχίζονται οι γιορτινές εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων: Γιορτή για τα παιδιά και πλούσιο πρόγραμμα έως τα Χριστούγεννα ΦΩΤΟ

Με εκδηλώσεις αφιερωμένες στα παιδιά και τη μουσική, συνεχίστηκε το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του Δήμου Πατρέων, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη στην πόλη.

23 Δεκ. 2025 12:06
Pelop News

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο δήμος της Πάτρας για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά συνεχίστηκαν στις 6.00 το απόγευμα της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, με την πραγματοποίηση στον Πολυχώρο Πολιτισμού της «Ιχθυόσκαλας»,  Χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά των υπαλλήλων του δήμου.

Δεκάδες παιδιά για περισσότερο από τρείς ώρες έπαιξαν, διασκέδασαν, παρακολούθησαν ένα ξεχωριστό  Bubble Show και πήραν τα δώρα τους από το Άγιο Βασίλη.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης. Το παρών έδωσαν επίσης ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Προγραμματισμού και Δημοτικής περιουσίας Αποστόλης Αγγελής, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

Στις 7. 30 το απόγευμα στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μίκης θεοδωράκης», πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη συναυλία από την τάξη βιολιού της Όλγας Μίλκοβα.

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 23 ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 24  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

*Αγ. Νικολάου και Ρήγα Φεραίου – ώρα 11.00

Ορχήστρα Δημοτικής Μουσικής

La Petite Margueritte  – Θέαμα Bubble Show

*Δημοτική Βιβλιοθήκη – ώρα 17.00

Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων Εικαστικών Κατασκευών

*Δημοτική Βιβλιοθήκη – ώρα 19.00

«Η Φλόγα που δεν έσβησε ποτέ»

Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού Σχολείου

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

*Πλατεία Γεωργίου – ώρα 11.00

Ορχήστρα Δημοτικής Μουσικής,

*Δημοτική Βιβλιοθήκη – ώρα 17.00

Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού Σχολείου  «Η Φλόγα που δεν έσβησε ποτέ»

*Ιστορικό κέντρο – ώρα 18.30

Η Μπάντα του Δήμου στους δρόμους της πόλης

