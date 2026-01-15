Συνεδριάζει εκτάκτως για το Ιράν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Για σήμερα Πέμπτη 15/01/2026, στις 15:00, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση του Ιράν.

Συναγερμός σε Ευρωπαϊκές χώρες για «χτύπημα» Τραμπ στο Ιράν, οι κινήσεις προετοιμασίας

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκλήθηκε και θα συνεδριάσει εκτάκτως εντός της ημέρας για να ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της σομαλικής προεδρίας του ΟΗΕ.

Προσωρινή αναστολή απαγχονισμών στο Ιράν, η απάντηση με νόημα σε ΗΠΑ

Η συνεδρίαση συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

