Προσωρινή αναστολή απαγχονισμών στο Ιράν, η απάντηση με νόημα σε ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν «απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο», απαντώντας σε ερώτηση του Fox News για την καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα.

Συναγερμός σε Ευρωπαϊκές χώρες για «χτύπημα» Τραμπ στο Ιράν, οι κινήσεις προετοιμασίας

Στην ερώτηση «θα προχωρήσετε στον απαγχονισμό κάποιων από τους διαδηλωτές;» απάντησε: «Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί σήμερα (σ.σ. Τετάρτη) ή αύριο (Πέμπτη)».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μπορώ να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς».

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι έχει πληροφορηθεί από «αξιόπιστη πηγή» πως δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μήνυμα Αραγτσί προς τον Τραμπ: «Μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος – Θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα»

Σε προειδοποιητικό μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Αμπάς Αραγτσί τόνισε: «Το μήνυμά μου είναι να μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος που κάνατε τον Ιούνιο. Αν προσπαθήσετε ξανά μια αποτυχημένη εμπειρία, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα».

Η αναφορά του Ιρανού υπουργού σε γεγονότα του Ιουνίου θεωρείται έμμεση προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον, υποδηλώνοντας ότι οποιαδήποτε στρατιωτική κίνηση των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως στο παρελθόν, χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα για την αμερικανική πλευρά.

Άνοιξε ο εναέριος χώρος στην Τεχεράνη

Μετά τη λήξη της NOTAM που είχε επιβάλει το προσωρινό κλείσιμο του ιρανικού εναέριου χώρου, ορισμένες πτήσεις κατευθύνονται εκ νέου προς την Τεχεράνη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά από μια σειρά διπλωματικών και στρατιωτικών κινήσεων που εντείνουν το κλίμα έντασης ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, με το Ιράν να κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του, τις Ηνωμένες Πολιτείες να μετακινούν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» προς τον Περσικό Κόλπο και την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ να εκδίδει προειδοποίηση ασφαλείας προς τους πολίτες της

