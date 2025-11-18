Συνελήφθη φυγόποινος για οπλοφορία στην Πάτρα

Στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνελήφθη άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και δυο μηνών για παράνομη οπλοφορία και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

