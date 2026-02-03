Συνελήφθη ηγετικό στέλεχος του Ρουβίκωνα για επίθεση σε λάθος επιχείρηση

Ηγετικό στέλεχος της αντιεξουσιαστικής ομάδας «Ρουβίκωνας» συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε επιχείρηση στις Αχαρνές.

Η επίθεση αφορούσε αρχικά τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας «Βιολάντα ΑΕ», ως αντίδραση στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων. Ωστόσο, οι δράστες εισέβαλαν σε όμορο κτίριο άλλης εταιρείας, το οποίο γειτνιάζει άμεσα με τα γραφεία της Βιολάντα.

Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, μέλη της ομάδας υπερπήδησαν τα κάγκελα του κτιρίου και προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές φθορές, σπάζοντας με βαριοπούλες τις τζαμαρίες και άλλα στοιχεία του κτιρίου.

Το συλληφθέν στέλεχος κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για ηθική αυτουργία σε φθορά.

Η ανάρτηση του Ρουβίκωνα

Λίγες ώρες μετά την επίθεση, η ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παραδέχεται το λάθος στόχευσης:

«…έγινε λάθος. Υπήρξε λάθος αποδέκτης. Τα γραφεία της Βιολάντα στις Αχαρνές όχι απλά γειτνιάζουν, αλλά εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας, το οποίο και χτυπήθηκε. Η οικογένεια Τζιωρτζιώτη και το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης συνεχίζουν να παραμένουν υπεύθυνοι για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα… Εμείς, από την άλλη, τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε. Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε.»

Η ανακοίνωση καταλήγει με την υπογραφή «Ρουβίκωνας».

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ηγετικού στελέχους στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων συμμετεχόντων στην ενέργεια.

