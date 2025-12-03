Συνελήφθη πρώην διεθνής Αγγλος ποδοσφαιριστής για απόπειρα βιασμού

Στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ, στο Λονδίνο, ενώ βρισκόταν σε έλεγχο διαβατηρίων και επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πτήση χαμηλού κόστους, συνελήφθη πρώην διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής με εξέχον παρελθόν στην Premier League, το όνομα του οποίου δεν αναφέρεται για νομικούς λόγους.

Η κατηγορία είναι απόπειρα βιασμού καθώς υπήρξε καταγγελία εναντίον του από την πρώην σύντροφό του πριν από μερικές εβδομάδες.

