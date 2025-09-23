Συνελήφθη ζευγάρι που λήστευε ηλικιωμένους με «φιλικές αγκαλιές» στον Κορυδαλλό

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν το μεσημέρι της 18ης Σεπτεμβρίου στον Κορυδαλλό μία 37χρονη και ένας 48χρονος, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, οι οποίοι ταυτοποίησαν δύο ακόμη συνεργούς που αναζητούνται.

Η δράση της σπείρας φαίνεται να ξεκίνησε από τα τέλη Αυγούστου. Όπως προέκυψε, η 37χρονη κινούταν με όχημα μαζί με τον 48χρονο, εντόπιζε ηλικιωμένους και, προσποιούμενη το φιλικό πρόσωπο, τους πλησίαζε και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού αφαιρούσε τις χρυσές αλυσίδες τους. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, δεν δίστασε να ασκήσει σωματική βία για να αρπάξει το κόσμημα.

Από την έρευνα της αστυνομίας εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές και μία ληστεία σε Νίκαια και Κορυδαλλό. Στις οικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, 1.600 ευρώ μετρητά, καθώς και κάμερες παρακολούθησης που είχαν τοποθετήσει για να αποφεύγουν ενδεχόμενες επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ.

Σημειώνεται ότι σε βάρος της 37χρονης εκκρεμούσε ήδη βούλευμα για κλοπές και ληστείες, ενώ και οι δύο έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

