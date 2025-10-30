Συνέντευξη Χάρη Δούκα στο pelop.gr: «Δεν υπάρχει σαφής απόφαση για μη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία» ΒΙΝΤΕΟ

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε εκτενή συνέντευξή του στην «Π» και το pelop.gr, περιγράφει το έργο, το όραμα και τη φιλοσοφία διακυβέρνησης που εφαρμόζει στην πρωτεύουσα. Τονίζει ότι η θέση του απαιτεί συνεχή παρουσία και δράση, με μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα — από παιδικές χαρές και πεζοδρομήσεις έως αναβαθμίσεις αθλητικών κέντρων. Η δημοτική του στρατηγική βασίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες: τη βιωσιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Μιλά για πράσινες υποδομές, όπως κάθετους κήπους και το νέο Βοτανικό, αλλά και για ενίσχυση κοινωνικών δομών που στηρίζουν τους πιο ευάλωτους.

Αναγνωρίζει τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες των δήμων και υπογραμμίζει την ανάγκη προσέλκυσης διεθνών επενδύσεων, παρουσιάζοντας το όραμα της Αθήνας σε ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους θεσμούς. Ζητά αποκέντρωση και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε οι δήμοι να λύνουν άμεσα προβλήματα και να λογοδοτούν στους πολίτες. Θεωρεί ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων οφείλει να εκπροσωπεί τη χώρα διεθνώς, δίνοντας στην πόλη ρόλο ενεργό και εξωστρεφή.

Σε πολιτικό επίπεδο, υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να χαράξει καθαρή στρατηγική πορείας χωρίς συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, επιδιώκοντας συμμαχίες μόνο στον προοδευτικό χώρο. Προτάσσει τρεις εθνικές προτεραιότητες: περισσότερη δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών, επιτάχυνση της δικαιοσύνης και ουσιαστική αποκέντρωση.

Αναφέρεται επίσης στις διεθνείς προκλήσεις – κλιματική κρίση, πολέμους, τεχνητή νοημοσύνη – και τονίζει την ανάγκη υπεύθυνης, ανθρωποκεντρικής πολιτικής. Στο πιο προσωπικό κομμάτι, αποκαλύπτει την αγάπη του για τη Βαρκελώνη, τα γρήγορα αυτοκίνητα και τα σκυλιά, ενώ δηλώνει ότι το αγαπημένο του χρώμα είναι το πράσινο, ως σύμβολο οικολογίας και ελπίδας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



Τέλος, παρουσιάζει το λογισμικό παρακολούθησης των αιτημάτων πολιτών, που λειτουργεί ως «πύργος ελέγχου» διαφάνειας και συμμετοχικής δημοκρατίας.

