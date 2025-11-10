Συνέντευξη Σαμαρά: Τα μηνύματα που έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός, το κόμμα και ο Μητσοτάκης

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, μπορεί να μην άνοιξε εντελώς τα χαρτιά στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1 την Κυριακή 9/11/2025, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος.

Βόμβα Σαμαρά: Η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι σε βάρος της Ελλάδας!

«Σταθμίζω την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στον μόνο σύμμαχο της πορείας μου εδώ και 50 χρόνια: στον ελληνικό λαό» είπε ο πρώην πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας ότι «δεν έχω μωροφιλοδοξίες» αλλά «τον μεγάλο πόνο για το παιδί μου» και ταυτόχρονα «την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος».

Ανάλυση – Αντώνης Σαμαράς: «Η μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης», το αφήγημα και το φλερτ με τη δημιουργία νέου κόμματος

Άλλωστε απέδωσε, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», τη διαρκή ανατροφοδότηση της συζήτησης για πιθανό κόμμα, «που παρόλο που δεν υπάρχει το είδα στις δημοσκοπήσεις να φτάνει στο 16%», πρώτον στη μετάλλαξη της ΝΔ, δεύτερον στις «πλειοψηφικές πια στην κοινωνία» ιδέες και πατριωτισμό που ο ίδιος εκφράζει και τρίτον στο ότι «η Ελλάδα έχει μπει στη Μεταπολίτευση της Μεταπολίτευσης» και χρειάζεται «μάχες ιδεών, όχι διαχείρισης».

Σε μετωπική με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Μεσσήνιος πολιτικός άσκησε κριτική για όλα, χωρίς να εστιάζει μόνο στα εθνικά ή στις πάγιες θέσεις του για το Μεταναστευτικό και τη woke ατζέντα. Στάθηκε στην οικονομία και διαπίστωσε λανθασμένες προσεγγίσεις του Μαξίμου παντού: στα Τέμπη («χωρίς ψυχή και χωρίς ήθος απέναντι στους γονείς»), στην εξωτερική πολιτική («Δεν μπορεί να μου είναι κατανοητή αυτή η αφασία»), στα ενεργειακά και την οικονομία («Έχουν σχηματιστεί ολιγοπώλια σε βάρος της μεσαίας τάξης που κανείς πια δεν μιλάει γι’ αυτήν»), στο αγροτικό – ΟΠΕΚΕΠΕ («Έχουν χάσει τελείως την ψυχή τους, αλλά και τη λογική τους ορισμένοι. Είναι σοβαρό επιχείρημα να λένε, “είμαι διεφθαρμένος κι εγώ, αλλά είναι και όλοι οι υπόλοιποι;”»).

«Μια παρέα όλοι, χωρίς ιδεολογία»

Το οριστικά αγεφύρωτο χάσμα του με τη σημερινή ηγεσία της ΝΔ επιβεβαιώθηκε ακόμη περισσότερο στην άρνηση Σαμαρά για περί προσωπικής διαφοράς του με τον νυν Πρωθυπουργό και τελικά στο σφυροκόπημα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη με πολιτικές και αξιακές διαχωριστικές γραμμές.

Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε το σημερινό κόμμα «μόνο κατ’ όνομα» ΝΔ και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «δεν χωνεύει τη Δεξιά, την Κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία, ούτε τη βάση της ΝΔ» και ότι μετέτρεψε τη ΝΔ σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα και σε «κόμμα ιδιοκτήτη».

Κάνοντας ένα βήμα παρακάτω, του χρέωσε ότι παλεύει να κρατήσει το δικό του «καθεστώς», ότι «εξαπολύει στρατιά από έμμισθα τρολ», αλλά και «αλαζονεία και θεσμική απρέπεια». Υποστήριξε μάλιστα ότι έχει δοθεί από την ηγεσία εντολή και έχουν γίνει «όλοι μία παρέα χωρίς ιδεολογία… Ζεστοθεσούληδες με μόνο στόχο την εξουσία».

Σύμφωνα τέλος με τον Αντώνη Σαμαρά είναι υποκριτικό ότι υπήρξαν «γέφυρες» επαναπροσέγγισής του.

«Πυρά και στον Αλέξη Τσίπρα»

Ο πρώην Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το σύνθημα του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ περί «νέου πατριωτισμού»: «Με λοιδόρησαν. Ποιοι; Αυτοί που αντί να στηρίξουν την πατρίδα να βγει γρηγορότερα από τα Μνημόνια, όπως είχαμε ήδη ξεκινήσει, έφεραν τρίτο Μνημόνιο και υποθήκευσαν ακόμα και τη δημόσια περιουσία. Αυτό είναι το έργο Τσίπρα και της περίφημης διαπραγμάτευσής του: να τα δώσει όλα, ό,τι του ζήτησαν, όλα όσα εγώ δεν είχα δεχθεί. Και σήμερα βέβαια μας μιλάει για “νέο πατριωτισμό”. Ποιος; Ο κύριος Τσίπρας».

