Βόμβα Σαμαρά: Η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι σε βάρος της Ελλάδας!

Ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, ως πρόεδρος της ΝΔ, ανέφερε ότι είχε πει στον τότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ότι πρέπει να πάρει μέτρα, κάτι που δεν έγινε.

«Όταν η χώρα κατέρρευσε από το μνημόνιο, εγώ και η Νέα Δημοκρατία κινηθήκαμε εθνικά και όχι κομματικά», είπε και συνέχισε ότι το 2011 θα μπορούσε να βγει με αυτοδυναμία, τάζοντας ότι θα έσκιζε τα μνημόνια όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τον οποίο κατηγόρησε για «κωλοτούμπα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε με την τότε καγκελάριο της Γερμανίας και στην πρόταση που του έκανε για έξοδο της χώρας από το ευρώ: ««Η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Ήθελε να θυσιαστεί για παραδειγματισμό η Ελλάδα. Όταν μου πρότεινε να βγει η Ελλάδα από το ευρώ, εγώ το αρνήθηκα».

Στη συνέχεια είπε ότι «η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου και όσοι την στήριξαν ήταν τελικά αυτοί που δημιούργησαν τελικά το πρόβλημα. Εργαζόμουν 24 ώρες το 24ωρο την ώρα που διαπραγματευόμουν, ήμουν εγχειρισμένος στο μάτι, αγνόησα τους γιατρούς και πήγαινα στις συναντήσεις. Έχασα την περιφερειακή όρασή μου στο δεξί μάτι.

Το λέω αυτό για τη δολοφονία χαρακτήρων».

«Τσίπρας, Καμένος και Χρυσή Αυγή μάς έριξαν. Στα 2,5 χρόνια που κυβέρνησα δεν είχα αυτοδυναμία. Κυβέρνησα με τρία κόμματα και ύστερα με το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου. Ετσι αποφάσισε ο λαός. Τίμησα το εκλογικό αποτέλεσμα. Η χώρα κυβερνήθηκε με σταθερότητα».

«Παρέλαβα 5 φόρους για την ακίνητη περιουσία. Τους κατήργησα όλους αυτούς και δημιουργήσαμε τον ΕΝΦΙΑ. Σήμερα ο ΕΝΦΙΑ ισχύει ακόμα -δεν τον κατάργησε ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης, και αυτό κάτι λέει».

«Παρέλαβα έλλειμμα 9,5% και παρέδωσα πρωτογενή πλεονάσματα. Μετά από καιρό, όλους θα μας κρίνει αντικειμενικά η Ιστορία».

