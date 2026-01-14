Συνεργασία Apple και Google: Με το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης Gemini θα λειτουργεί η Siri

Συνεργασία Apple και Google: Με το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης Gemini θα λειτουργεί η Siri
14 Ιαν. 2026 22:53
Η Apple θα χρησιμοποιήσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google για την ανανεωμένη Siri που θα διατεθεί στο κοινό αργότερα φέτος, ένα μόνο από τα βήματα μιας πολυετούς συμφωνίας μεταξύ των δύο τεχνολογικών γιγάντων.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, ανοίγει για την Google μια αγορά με πάνω από 2 δισεκατομμύρια ενεργές συσκευές (κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές).

Η τεχνολογία της Google ήδη υποστηρίζει μεγάλο μέρος της Galaxy AI της Samsung, υπενθυμίζει το Reuters.

Τα οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας οποίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

«Μετά από προσεκτική αξιολόγηση, η Apple αποφάσισε ότι η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Google παρέχει μια βάση με περισσότερες ικανότητες για τα Apple Foundation Models», δήλωσε η Google και προσθέτει ότι τα μοντέλα της θα τροφοδοτήσουν στο μέλλον και άλλες λειτουργίες της Apple Intelligence.

Η Alphabet, η μητρική εταιρεία της Google, ανταγωνιζόταν την OpenAI για τη συμφωνία με την Apple.

Πάντως, ήδη από τα τέλη του 2024, η Apple διέθετε στις συσκευές της το ChatGPT, το οποίο χρησιμοποιούσε ο φωνητικός βοηθός Siri για να απαντήσει σε περίπλοκες ερωτήσεις. Η συμφωνία με την Apple θέτει ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία της OpenAI με την Apple.

Η Google και η OpenAI ανταγωνίζονται σκληρά για την πρωτοπορία στον κλάδο και τη δημιουργία, όχι μόνο κειμένου, αλλά και εικόνων και βίντεο. Αντίθετα, η Apple είχε μια σειρά από αποτυχίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αφού άργησε να μπει στον αγώνα. Παράλληλα καθυστέρησε η αναβάθμιση της Siri ενώ οι δικές της προτάσεις στον τομέα αυτό είχαν μια μάλλον χλιαρή υποδοχή.

Η συμφωνία βασίζεται σε μια μακροχρόνια συνεργασία που καθιστά την Google την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στις συσκευές της Apple, συμφωνία που αυξάνει την επισκεψιμότητα της Google, ενώ παράλληλα αποφέρει δεκάδες δισεκατομμύρια σε ετήσια έσοδα για την Apple.

Η είδηση της συμφωνίας συνέβαλε στην αύξηση της αγοραίας αξίας της Alphabet πάνω από 4 τρισεκατομμύρια δολάρια τη Δευτέρα. Η μετοχή σημείωσε άνοδο 65% πέρυσι, λόγω του αυξανόμενου αισιοδοξίας των επενδυτών για τις προσπάθειές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

