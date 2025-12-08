Συνεργασία Ελλάδας–Ιταλίας ανοίγει νέους δρόμους για την εργασία των ατόμων με αναπηρία

Σε μια περίοδο που η ανάγκη για κοινωνική συνοχή και ίσες ευκαιρίες γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, τρεις φορείς της Αχαΐας – η Co2gether, η Π.ΟΜ.Α.μεΑ. και η Αχαϊκή Επιμελητηριακή Ανάπτυξη (ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ)

– αναλαμβάνουν μια κοινή αποστολή με έναν σαφή στόχο: τη βελτίωση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). Η συνεργασία τους υλοποιείται μέσα από το PR.O.GR.E.S.S., ένα έργο που επιχειρεί να αλλάξει ουσιαστικά το τοπίο της συμπεριληπτικής εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία.

Η αποστολή του έργου είναι απλή αλλά ισχυρή: να καταστήσει την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία πιο προσβάσιμες και πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς. Η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλοί άνθρωποι με αναπηρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία είναι συχνά σκληρή: περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτική κατάρτιση, δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας και έλλειψη ψηφιακών εργαλείων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους.

Στην Ελλάδα, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με διαθέσιμες στατιστικές, λιγότερο από το 30% των ατόμων με αναπηρία συμμετέχει ενεργά στην αγορά εργασίας, σε σύγκριση με ποσοστά που ξεπερνούν το 60% για τον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα, τα ΑμεΑ βρίσκονται αντιμέτωπα με υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, γεγονός που δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο περιορισμένων ευκαιριών και μειωμένης συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Αυτές οι δυσκολίες δεν αποτελούν μόνο ελληνικό φαινόμενο· αποτελούν κοινή πρόκληση στις διασυνοριακές περιοχές Απουλίας και Καλαβρίας της Ιταλίας, όπως και στην Αχαΐα.

Σε αυτό το περιβάλλον, το PR.O.GR.E.S.S. έρχεται να καλύψει ένα κρίσιμο κενό. Δεν επικεντρώνεται απλώς στη χάραξη πολιτικών· επικεντρώνεται στους ανθρώπους. Στόχος του είναι να δώσει στα ΑμεΑ τα μέσα, τα εργαλεία και τις ευκαιρίες ώστε να μάθουν, να εργαστούν και να προοδεύσουν, δημιουργώντας πιο ισχυρές και συνεκτικές κοινότητες στις δύο πλευρές του Ιονίου.

Για να το πετύχει αυτό, το έργο υιοθετεί μια πολυδιάστατη, καινοτόμα προσέγγιση που αξιοποιεί την τεχνολογία και τη διασυνοριακή συνεργασία. Μεταξύ των βασικών του δράσεων περιλαμβάνονται:

Η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου συμπεριληπτικής κατάρτισης , που συνδυάζει εξ αποστάσεως μάθηση με δια ζώσης ευκαιρίες, καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες των ΑμεΑ.

, που συνδυάζει εξ αποστάσεως μάθηση με δια ζώσης ευκαιρίες, καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες των ΑμεΑ. Η δημιουργία ενός διασυνοριακού πρωτοκόλλου για την παροχή υπηρεσιών απασχόλησης και τη σύζευξη θέσεων εργασίας με υποψήφιους εργαζόμενους με αναπηρία, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα και διαφάνεια.

για την παροχή υπηρεσιών απασχόλησης και τη σύζευξη θέσεων εργασίας με υποψήφιους εργαζόμενους με αναπηρία, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα και διαφάνεια. Η ενσωμάτωση προτύπων οικιακού αυτοματισμού και ψηφιακών λύσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσβασιμότητα σε θέσεις εργασίας τύπου smart working, οι οποίες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλά ΑμεΑ.

Παράλληλα, το έργο PR.O.GR.E.S.S. προβλέπει μια σειρά από μετρήσιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα. Ανάμεσά τους:

Ερευνητικά ευρήματα και μελέτες , που χαρτογραφούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της εργασιακής ένταξης των ΑμεΑ και υποστηρίζουν την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

, που χαρτογραφούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της εργασιακής ένταξης των ΑμεΑ και υποστηρίζουν την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Ένα εγχειρίδιο λειτουργίας με βέλτιστες πρακτικές για αξιολόγηση, κατάρτιση και εργασιακή τοποθέτηση, ενισχύοντας τον ρόλο των οργανισμών που εργάζονται στην πρώτη γραμμή.

με βέλτιστες πρακτικές για αξιολόγηση, κατάρτιση και εργασιακή τοποθέτηση, ενισχύοντας τον ρόλο των οργανισμών που εργάζονται στην πρώτη γραμμή. Ένα καινοτόμο μοντέλο κοινωνικής-εργασιακής ένταξης , το οποίο αποδεικνύει στην πράξη πώς η τεχνολογία και η εκπαίδευση μπορούν να μεταμορφώσουν τη σχέση των ΑμεΑ με την εργασία.

, το οποίο αποδεικνύει στην πράξη πώς η τεχνολογία και η εκπαίδευση μπορούν να μεταμορφώσουν τη σχέση των ΑμεΑ με την εργασία. Πρότυπα για τον οικιακό αυτοματισμό, που θα συμβάλουν στη δημιουργία περισσότερων προσβάσιμων και λειτουργικών εργασιακών περιβαλλόντων.

Μέσω όλων αυτών των παρεμβάσεων, το έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει πραγματικές, μακροπρόθεσμες αλλαγές. Όχι απλώς να διευκολύνει την ένταξη των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας, αλλά να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο συνεργασίας, τεχνολογικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής συνοχής, στο οποίο κανένας άνθρωπος δεν μένει πίσω.

Με την ενεργό συμμετοχή της Co2gether, της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. και της Αχαϊκής Επιμελητηριακής Ανάπτυξης (ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ), η Αχαΐα γίνεται μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας που δεν στοχεύει στην προσωρινή επίλυση προβλημάτων, αλλά στη θεμελίωση ενός συστήματος που προσφέρει ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική υποστήριξη σε όσους το χρειάζονται περισσότερο.

Το έργο PR.O.GR.E.S.S. (“Promoting Opportunities, Growth and Education for Social Success”) είναι μια διασυνοριακή πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021-2027, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 «Ενισχυμένη συνεργασία για μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς περιοχή GR–IT».

