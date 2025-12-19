Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Οι 27 ηγέτες συμφώνησαν σε δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, οι υπόλοιπες αποφάσεις

Οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής σε συμφωνία για τη χορήγηση άτοκου δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, καλύπτοντας τις στρατιωτικές και δημοσιονομικές ανάγκες της για τα έτη 2026 και 2027.

Η απόφαση ελήφθη μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες, με το ποσό να αντλείται μέσω κοινού δανεισμού της ΕΕ στις κεφαλαιαγορές, εγγυημένου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο εφόσον η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις, ενώ η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την αποπληρωμή σε αντίθετη περίπτωση.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα χαρακτήρισε τη συμφωνία ως εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ, τονίζοντας ότι «τηρήσαμε τη δέσμευσή μας». Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε ικανοποίηση για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών του Κιέβου.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε ότι το πακέτο εξασφαλίζει επαρκή στήριξη, ενώ ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ δήλωσε ότι η Ένωση απέφυγε τη διαίρεση και παρέμεινε ενωμένη. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε ότι η ΕΕ υλοποιεί τις υποχρεώσεις της προς την Ουκρανία.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει την άμεση χρήση των παγωμένων ρωσικών assets, ζήτημα που θα συνεχιστεί να εξετάζεται.

Τα άλλα θέματα που συζητήθηκαν

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη σύνοδό του στις 18 Δεκεμβρίου 2025, ενέκρινε εκτεταμένα συμπεράσματα για μια σειρά από επίκαιρα θέματα, πέρα από τις αποφάσεις για την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας.

Οι ηγέτες επικεντρώθηκαν στη Μέση Ανατολή, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, στη διεύρυνση της ΕΕ, στη μετανάστευση και σε άλλα διεθνή ζητήματα.

Σχετικά με τη Μέση Ανατολή, το Συμβούλιο χαιρέτισε την Απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που προβλέπει τη σύσταση Συμβουλίου Ειρήνης και προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για την εφαρμογή του Συνολικού Σχεδίου Τερματισμού της Σύγκρουσης στη Γάζα. Κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν πλήρως με το διεθνές δίκαιο.

Υπογραμμίστηκε η ανάγκη σταθεροποίησης της Γάζας, με μόνιμη απενεργοποίηση όπλων από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες. Η ΕΕ επανέλαβε τη δέσμευσή της στη λύση των δύο κρατών, με Ισραήλ και Παλαιστίνη να συνυπάρχουν ειρηνικά εντός ασφαλών συνόρων.

Η Ένωση θα ενισχύσει τις αποστολές της στη Ράφα και στην Παλαιστινιακή Αρχή, θα συμμετάσχει στο Κέντρο Συντονισμού Πολιτικο-Στρατιωτικής Συνεργασίας και θα συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση της Γάζας, υποστηρίζοντας παράλληλα τις μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής.

Επισημάνθηκε η υποχρέωση για άμεση και ασφαλή ανθρωπιστική βοήθεια μεγάλης κλίμακας, μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου από την Κύπρο. Το Συμβούλιο καταδίκασε τη βία εποίκων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει το διεθνές δίκαιο.

Για τον Λίβανο, ζητήθηκε αποκλιμάκωση και περιφερειακή σταθερότητα, με στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και πλήρη εφαρμογή της Απόφασης 1701 του ΟΗΕ. Καταδικάστηκαν επιθέσεις κατά της ειρηνευτικής δύναμης.

Στη Συρία, ένα χρόνο μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, υποστηρίχθηκε μια ειρηνική και συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση, με προστασία των δικαιωμάτων όλων των πολιτών και σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας.

Στον τομέα άμυνας και ασφάλειας, καταδικάστηκαν υβριδικές επιθέσεις κατά της ΕΕ, κυρίως από Ρωσία και Λευκορωσία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία χαρακτηρίστηκε υπαρξιακή απειλή, με έμφαση στην ετοιμότητα μέχρι το 2030, τη μείωση εξαρτήσεων και την κάλυψη κενών, συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος. Χαιρετίστηκε ο Οδικός Χάρτης Ετοιμότητας Άμυνας 2030 και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας.

Για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, σημειώθηκε η πρόοδος υπό τη Δανική Προεδρία και ζητήθηκε από την Κυπριακή Προεδρία να επιταχύνει τις εργασίες για συμφωνία το 2026, με εφαρμογή από το 2028.

Στη διεύρυνση, τονίστηκε η στρατηγική σημασία της για ειρήνη και ασφάλεια, με βάση την αξιοκρατία στις μεταρρυθμίσεις των υποψήφιων χωρών και εσωτερική προετοιμασία της ΕΕ.

Για τη μετανάστευση, ζητήθηκε πλήρης εφαρμογή προηγούμενων αποφάσεων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Μεταξύ άλλων, χαιρετίστηκε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, 30 χρόνια μετά τη Διαδικασία της Βαρκελώνης. Καταδικάστηκε ο αντισημιτισμός μετά την επίθεση στο Σίδνεϊ, ενώ ζητήθηκε από την Επιτροπή να εκπονήσει μακροπεριφερειακή στρατηγική για τον Ατλαντικό μέχρι το 2027.

