Συντάξεις Απριλίου 2026: Πληρώνονται νωρίτερα λόγω 25ης Μαρτίου

Πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι.

17 Μαρ. 2026 7:55
Pelop News

Λόγω της αργίας της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου 2026, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του μηνός Απριλίου θα καταβληθούν νωρίτερα από τις συνήθεις ημερομηνίες. Η μετατόπιση οφείλεται στην μη λειτουργία των τραπεζών την Τετάρτη 25 Μαρτίου, με αποτέλεσμα οι καταβολές να προωθηθούν σε προηγούμενες εργάσιμες ημέρες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, οι ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής:

  • Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 (πρωινές ώρες, με εμφάνιση ποσών από το απόγευμα της Δευτέρας 23/3 σε ορισμένες περιπτώσεις): Καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από 1.1.2017 και μετά μέσω ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών), καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών).
  • Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026: Καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά εμφανίζονται νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία καταβολής.

