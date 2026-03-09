Συντάξεις Απριλίου 2026: Ποιοι πληρώνονται πρώτοι και πότε μπαίνουν τα χρήματα

Οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των συντάξεων Απριλίου 2026, με τις πληρωμές να γίνονται σε δύο δόσεις και τις πρώτες πιστώσεις να εμφανίζονται νωρίτερα λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου.

09 Μαρ. 2026 11:46
Pelop News

Τέλος στην αναμονή για τους συνταξιούχους, καθώς ορίστηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Απριλίου 2026. Η καταβολή θα γίνει σε δύο φάσεις, με πρώτη ημερομηνία την Πέμπτη 26 Μαρτίου και δεύτερη την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026.

Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

Στην πρώτη πληρωμή, στις 26 Μαρτίου, εντάσσονται οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Στη δεύτερη πληρωμή, στις 27 Μαρτίου, περιλαμβάνονται οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα ταμεία τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, αλλά και τα εντασσόμενα ταμεία ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν επίσης οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε θα φανούν τα χρήματα

Παρότι οι επίσημες ημερομηνίες πληρωμής είναι η 26η και η 27η Μαρτίου, τα ποσά συνήθως εμφανίζονται στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης. Επειδή όμως η 25η Μαρτίου είναι αργία, οι δικαιούχοι της πρώτης πληρωμής αναμένεται να δουν τα χρήματα από το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου, ενώ η δεύτερη πληρωμή αναμένεται να φανεί από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου.

Αναδρομικά σε συνταξιούχους

Παράλληλα, ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε και σε καταβολή αναδρομικών ποσών σε 1.015 συνταξιούχους, από τους οποίους οι 985 είναι εν ζωή, ενώ για 30 περιπτώσεις τα ποσά αποδίδονται σε δικαιούχους λόγω κληρονομικού δικαιώματος. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.185.686,43 ευρώ.

Η εικόνα, λοιπόν, για τις συντάξεις Απριλίου έχει πλέον ξεκαθαρίσει, με τους πρώτους δικαιούχους να πληρώνονται στις 26 Μαρτίου και το υπόλοιπο κύμα πληρωμών να ακολουθεί μία ημέρα αργότερα.

