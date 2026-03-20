Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε πληρώνονται
Σε επανακαθορισμό των ημερομηνιών καταβολής των συντάξεων για τον μήνα Απρίλιο προχωρά ο ΕΦΚΑ, καθώς η μεσολάβηση της αργίας της 25ης Μαρτίου επισπεύδει τις διαδικασίες πίστωσης στους λογαριασμούς των συνταξιούχων. Η διαδικασία θα ξεκινήσει σταδιακά από το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πληρωμές διαμορφώνονται ως εξής:
Πέμπτη 26 Μαρτίου (Πίστωση από το απόγευμα της Τρίτης 24/03)
Την ημέρα αυτή θα καταβληθούν οι συντάξεις για τις εξής κατηγορίες:
-
Μη μισθωτοί: Κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
-
Νέοι συνταξιούχοι: Κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (Ν.4387/2016).
-
Επικουρικές: Το σύνολο των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών).
Παρασκευή 27 Μαρτίου (Πίστωση από το απόγευμα της Τετάρτης 26/03)
Τη δεύτερη δόση των πληρωμών θα λάβουν:
-
Μισθωτοί: Κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, καθώς και των λοιπών εντασσόμενων φορέων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).
-
Δημόσιο: Το σύνολο των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.
Υπενθυμίζεται ότι η εμφάνιση των ποσών στα ΑΤΜ των τραπεζών πραγματοποιείται συνήθως το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας από την επίσημη ημερομηνία καταβολής.
