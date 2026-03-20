Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε πληρώνονται

20 Μαρ. 2026 8:55
Pelop News

Σε επανακαθορισμό των ημερομηνιών καταβολής των συντάξεων για τον μήνα Απρίλιο προχωρά ο ΕΦΚΑ, καθώς η μεσολάβηση της αργίας της 25ης Μαρτίου επισπεύδει τις διαδικασίες πίστωσης στους λογαριασμούς των συνταξιούχων. Η διαδικασία θα ξεκινήσει σταδιακά από το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πληρωμές διαμορφώνονται ως εξής:

Πέμπτη 26 Μαρτίου (Πίστωση από το απόγευμα της Τρίτης 24/03)

Την ημέρα αυτή θα καταβληθούν οι συντάξεις για τις εξής κατηγορίες:

  • Μη μισθωτοί: Κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

  • Νέοι συνταξιούχοι: Κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (Ν.4387/2016).

  • Επικουρικές: Το σύνολο των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών).

Παρασκευή 27 Μαρτίου (Πίστωση από το απόγευμα της Τετάρτης 26/03)

Τη δεύτερη δόση των πληρωμών θα λάβουν:

  • Μισθωτοί: Κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, καθώς και των λοιπών εντασσόμενων φορέων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

  • Δημόσιο: Το σύνολο των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι η εμφάνιση των ποσών στα ΑΤΜ των τραπεζών πραγματοποιείται συνήθως το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας από την επίσημη ημερομηνία καταβολής.

