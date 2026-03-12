Συντάξεις Απριλίου: Πληρώνονται νωρίτερα λόγω της 25ης Μαρτίου

Λόγω της επίσημης αργίας της 25ης Μαρτίου 2026 (Εθνική Επέτειος), ο ΕΦΚΑ αποφάσισε την πρόωρη καταβολή των συντάξεων Απριλίου 2026, ώστε οι συνταξιούχοι να λάβουν τα ποσά πριν την αργία.

Η πίστωση των συντάξεων θα ξεκινήσει από το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου 2026 και θα ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, ανάλογα με την κατηγορία.

Αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών:

Κύριες συντάξεις πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑΚύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από 1/1/2017 και μετά (Ν.4387/2016 – ΟΠΣ-ΕΦΚΑ)Όλες οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα (μισθωτών & μη μισθωτών) → Καταβολή: Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 → Πίστωση σε λογαριασμούς & ΑΤΜ: Από το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου 2026 Κύριες συντάξεις πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ταμεία Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.λπ.Κύριες & επικουρικές συντάξεις Δημοσίου → Καταβολή: Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 → Πίστωση σε λογαριασμούς & ΑΤΜ: Από το απόγευμα της Τετάρτης 26 Μαρτίου 2026

Οι συνταξιούχοι καλούνται να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους από τις απογευματινές ώρες των ημερών έναρξης πίστωσης, καθώς οι καταβολές γίνονται σταδιακά από τις τράπεζες. Σε περίπτωση που η πίστωση δεν εμφανιστεί άμεσα, συνιστάται επικοινωνία με το ίδρυμα πληρωμής ή τον ΕΦΚΑ.

Η απόφαση αποσκοπεί στην αποφυγή ταλαιπωρίας λόγω αργίας και τραπεζικής αδράνειας την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026.

