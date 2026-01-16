Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές

Σε δύο ημερομηνίες οι πληρωμές για μισθωτούς, μη μισθωτούς και συνταξιούχους του Δημοσίου

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές
16 Ιαν. 2026 17:48
Τις ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, δίνοντας στη δημοσιότητα το αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών για όλους τους συνταξιούχους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των κύριων συντάξεων των συνταξιούχων από τα τέως Ταμεία Μη Μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς από 1/1/2017 και μετά. Παράλληλα, θα πιστωθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 έχει προγραμματιστεί η καταβολή των κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων Μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ταμεία τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων. Την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν τόσο οι κύριες όσο και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν, όπως προβλέπεται, μέσω των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

